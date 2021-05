Med elito trikrat več Domžalčanov kot Mariborčanov

Krog kandidatov za najboljšo enajsterico SPINS XI 2020/21 v Prvi ligi Telekom Slovenije je vse ožji. Po glasovih nogometašev 1. SNL, trenerjev in novinarjev je znanih 23 najboljših igralcev. Največ predstavnikov imajo Domžale (šest), blizu sta Mura in Olimpija (po pet), prvi favorit za osvojitev naslova Maribor pa ima le dva. Brez kandidatov so ostali trije klubi (Tabor, Aluminij in Gorica).

Sindikat SPINS, ki vodi izbor za najboljšega nogometaša in trenerja Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2020/21, je danes obelodanil javnosti 23 nominirancev za najboljšo enajsterico sezone. Med njimi so trije vratarji, osem branilcev in šest zveznih igralcev ter napadalcev, med katerimi je nekaj igralcev, ki bi lahko sodili v več kategorij (srbski nogometaš Olimpije Đorđe Ivanović se tako beleži kot zvezni igralec).

Kandidati za najboljšega vratarja (3):

Foto: SPINS

Seznam 23 kandidatov sestavljajo člani sedmih različnih klubov. Svojega predstavnika nimajo le Tabor, Aluminij in Gorica, med sedmerico prvoligašev, ki so zastopani na elitnem seznamu, pa prevladujejo nogometaši Domžal. ''V drugi krog'' se je uvrstilo kar šest igralcev rumene družine, po pet jih imata Mura in Olimpija, prav tako kandidata za naslov prvaka, trenutno vodilni Maribor, ki ima dva kroga pred koncem sezone odprta vrata do naslova prvaka, pa je zastopan le z dvojico.

Kandidati za najboljšega branilca (8):

Foto: SPINS

Več kandidatov od vijolic ima tudi ljubljanski Bravo, ki ima v ožjem izboru tudi kandidata za trenerja leta. Poleg Dejana Grabića sta v igri še strateg Mure Ante Šimundža, ki je bil najboljši lani, in pa trener Domžal Dejan Djuranović.

Zastopanost klubov na seznamu 23 igralcev: 6 – Domžale

5 – Mura in Olimpija

3 – Bravo

2 – Maribor

1 – Celje in Koper

Ožji izbor najboljših nogometašev in trenerja sezone še vedno poteka na spletni strani https://spins11.si in se bo za javnost (navijače) zaključil v petek, 21. maja 2021, ob 12. uri. Takrat bodo objavljeni tudi nominiranci za najboljšega nogometaša in najboljšega mladega nogometaša sezone.

Kandidati za najboljšega zveznega igralca (6):

Foto: SPINS

Nagrada za najboljšega nogometaša oziroma nogometašico sezone je v svetu že dolgo ena najbolj cenjenih lovorik, saj gre za priznanje, ki ga podeljujejo soigralci in nasprotniki svojim stanovskim kolegom, ki so vse veščine nogometne igre spoznali med dvoboji na travnati površini.

Kandidati za najboljšega napadalca (6):

Foto: SPINS

Letos smo priča že sedemnajstemu izboru najboljših nogometašev sezone in petemu izboru najboljših nogometašic 1. SŽNL. Zaradi prekinitve tekmovalne sezone, ki je bila posledica ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, se letos ne izvaja glasovanje za najboljše nogometaše 2. SNL. Nogometaši, trenerji, strokovna javnost (novinarji) in navijači tako izbirajo najboljše nogometaše in trenerje 1. SNL v sezoni 2020/2021. Najboljših enajst nogometašic in najboljšo nogometašico 1. SŽNL v sezoni 2020/2021 bodo izbrale aktivne igralke sedmih prvoligaških klubov, članice SPINS.

Kandidati za najboljšega trenerja (3):

Foto: SPINS