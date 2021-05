Čudežni niz Šalje se nadaljuje #video

Gorica : Celje 0:2 (0:1) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Balažič, Salkić, Kalan.

Strelec: 0:1 Božić (45.), 0:2 Božić (48.). Gorica: Sorčan, Hodžić (od 41. Paljk), M. Kavčič, Mevlja (od 66. Tomiček), T. Kavčič, Nkama, Kačinari (od 66. Baruca), Mavretič, Oyewusi (od 46. Velikonja), Colley (od 80. Vipotnik), Begič.

Celje: Rozman, Kadušić, Zaletel, Stojinović, Kerin, Benedičič (od 73. Novak), Vrbanec, Šporn (od 73. Rorič), Božić (od 85. Vego), Dangubić, Kuzmanović. Rumeni karton: Vrbanec.

Rdeči karton: /

Nogometaši Celja nadaljujejo odlične predstave, odkar jih je prevzel Agron Šalja. V zadnjih petih krogih so izgubili le proti Bravu, zmaga v Novi Gorici pa je bila že njihova četrta, ob tem pa so v pokalu prišli še do finala. Ker pa tudi Aluminij, do predzadnjega kroga njihov glavni tekmec v boju za izognitev dodatnim kvalifikacijam, pridno zbira točke, so še še vedno na devetem mestu. Se pa lahko rešijo v zadnjem krogu, z zmago nad Koprom bi vsaj njega prehiteli, lahko pa se dvignejo še višje.

Dva zadetka Božića dovolj za tri točke

Začetek tekme ni kazal, da je Celjanom tekma pomembnejša kot odpisanim Goričanom. Gostitelji so tekmece povsem stisnili pred njihova vrata, si priigrali kar nekaj priložnosti, toda Nejc Mevlja, Aaron Kačinari in Lamin Colley niso našli poti do mreže. Goričani so že v prvih 16 minutah izvajali šest kotov, kar samo kaže, komu je pripadel začetek, če se ne upošteva rezultata.

Prvi zadetek Ivana Božića:

Po 20 minutah pa so se Celjani vendarle otresli pritiska, v 24. minuti sta Luka Kerin in Ivan Božić izvedla lepo akcijo, toda strel Hrvata je vratar Gregor Sorčan odbil, tako kot do konca še v dveh primerih, ko je nevarno streljal isti igralec. V četrtem poskusu pa je Božić vendarle dosegel gol in to res lepega, s kakšnih 18 metrov je v sodnikovem dodatku zadel prečko, od katere se je žoga odbila za Sorčanov hrbet.

S tem pa strelskih vaj nekdanjega nogometaša zagrebškega Dinama ni bilo konec. Že v tretji minuti nadaljevanja so njegovi soigralci izvedli hiter protinapad, po podaji Benedičiča je Božič le potisnil žogo v mrežo in zaključil lepo akcijo.

Drugi zadetek Ivana Božića:

Po zanesljivem vodstvu so gosti igro umirili, posebnih razburjenj ni bilo več, gostitelji so sicer napadali, toda priložnosti si niso ustvarili.

Gorica bo v zadnjem, 36. krogu v soboto gostovala v Sežani, Celje pa bo gostilo Koper.

Dogajanje v Novi Gorici v živo: