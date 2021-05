Veseli dan za Novomeščane in dolenjski nogomet?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DRUGA LIGA, 6. KROG (SKUPINI ZA PRVAKA IN OBSTANEK)

Radomljani so si že zagotovili naslov drugoligaškega prvaka.

Radomljani so si že zagotovili naslov drugoligaškega prvaka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ker ima drugouvrščena Krka dva kroga pred koncem rednega dela, ki v tej sezoni zaradi koronazapletov šteje le 22 krogov in poteka po novem tekmovalnem sistemu, pred najbližjima zasledovalcema (Nafta in Brežice) štiri točke prednosti, lahko potrdi končno drugo mesto že danes. Na Portovalu bodo ob 17. uri, ko se bo začela večina tekem predzadnjega kroga druge lige (v obeh skupinah), pričakali prvaka.

Fotogalerija proslavljanja NK Radomlje, foto Vid Ponikvar:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Na Dolenjskem se bodo mudile Radomlje, ki so si naslov najboljšega in napredovanje med elito zagotovile že v soboto. Danes bi lahko svoj cilj uresničili še Novomeščani, ki bi si lahko drugo mesto zagotovili tudi ob današnjem neuspehu, a bi si morala v tem primeru neuspeh privoščiti tudi najbližja zasledovalca iz Lendave in Brežic. Nafta bo gostila Bilje, Brežice pa v edini tekmi, ki se bo danes začela ob 19. uri, kranjski Triglav.

Druga liga, 6. krog (skupina za prvaka): Sreda, 19. maj:

17.00 Krka - Radomlje

17.00 Dob - Rudar Velenje

17.00 Brežice - Triglav

17.00 Nafta - Bilje Lestvica:

1. Kalcer Radomlje* 20 tekem – 50 točk

2. Krka 20 – 42

3. Nafta 1903 20 – 38

4. Brežice Terme Čatež 20 – 38

5. Roltek Dob 20 – 36

6. Vitanest Bilje 20 – 31

7. Triglav Kranj 20 – 28

8. Rudar Velenje 20 – 25



*Že prvak druge lige, zagotovil si je napredovanje v 1. SNL.

Druga liga, 6. krog (skupina za obstanek): Sreda, 19. maj:

17.00 Fužinar - Šmartno

17.00 Beltinci - Krško

17.00 Jadran Dekani - Primorje

17.00 Drava Ptuj - Brda Lestvica:

1. Jadran Dekani 20 – 24

2. Krško 20 – 23

3. Fužinar Vzajemci 20 – 22

4. Beltinci Klima Tratnjek 20 – 22

5. Drava Ptuj* 20 – 18

6. Primorje eMundia 20 – 17

7. Šmartno 1928 20 – 16

8. Brda 20 – 13 *Dravi so odvzeli tri točke zaradi neporavnanih obveznosti.