Potop Ljubljančanov na Štajerskem. Obeta se drama, kakršne še ni bilo. #video

Prvoligaška karavana je vse bližje cilju. Poteka predzadnji krog, a je v prvenstvu še ogromno neznank. Odprta so vprašanja o prvaku, potnikih v Evropo, pa tudi udeležencu dodatnih kvalifikacij za obstanek. Za zdaj je jasno le nekaj. Da se Gorica zgolj po enem letu poslavlja od prvoligaške družbe in vrača v 2. SNL, iz nje pa se v elito podaja prvak Radomlje. Vse ostalo je še odprto. Tako v boju za prvaka kot tudi za obstanek.

Da bi bila lahko drama v zaključku sezone še večja, sporoča podatek, da si ni še prav nihče zagotovil Evrope. Tako vodilnemu Mariboru kot tudi najbližjemu zasledovalcu Olimpiji, čeprav so zmaji še vedno v igri za dvojno krono, se lahko zalomi. Možnosti so resda majhne, na številnih tekmah bi moralo priti do velikih presenečenj, a je Prva liga Telekom Slovenije v tej sezoni že večkrat pokazala svojo nepredvidljivo plat.

Kako bo tokrat? Morda bo vse skupaj že bolj ali manj jasno po sredinih tekmah, morda pa bodo končne odločitve druga za drugo padale šele v soboto, ko se bo igral zadnji krog. Ko se bodo vse tekme začele ob istem času. Zaradi tega je po svoje škoda, da se ne bo tako izvedlo tudi dogajanje v predzadnjem krogu. Da bi vsi zaigrali ob istem času, potem pa naj zmaga tisti, ki je boljši …

Velika zmaga Aluminija za slovo od Kidričevega

Nogometaši Aluminija so se od svoje zelenice v Kidričevem, na kateri so odigrali zadnjo domačo tekmo v rednem delu prvenstva, poslovili z nasmejanimi obrazi. Štajerci so v zelo pomembni tekmi za obstanek lažje od pričakovanega strli odpor Brava, kar trikrat premagali vratarja mlade slovenske izbrane vrste Igorja Vekića, in se povzdignili na lestvici. Na zadnjih desetih srečanjih so izgubili le enkrat. Dvoboj je potekal pred 35 gledalci, za gostitelje pa so se med strelce vpisali trije tujci.

Mrežo mladega ljubljanskega kluba je načel Tonći Mujan:

V prvem delu Hrvata Tonći Mujan in Roko Prša, v nadaljevanju pa Srb Nemanja Jakšić. Gostje, ki so pogrešali najboljšega igralca Mustafo Nukića, so si prvo večjo priložnost priigrali šele v izdihljajih srečanja, a so ostali tudi brez častnega zadetka. Sodnik Matej Jug je pokazal kar 10 rumenih kartonov (šest Kidričanom, štiri Bravu), obe ekipi pa bosta z zanimanjem spremljali preostale rezultate 35. kroga Prve lige Telekom Slovenije, po katerih bo bolj jasno, kaj še potrebujejo za zagotovitev obstanka med prvoligaško druščino. Če tako Celje ne bi premagalo Gorice, bi si lahko oddahnili tako v Kidričevem kot tudi v Spodnji Šiški, kjer se bo v soboto mudila Olimpija.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Nogometni praznik v Prekmurju, tribune ne bodo prazne!

Sreda se bo začela slavnostno. V Fazaneriji bodo dvoboj med Muro in Domžalami, začel se bo že ob 15. uri, spremljali tudi gledalci. Vstop na tekmo imajo zgolj obiskovalci, ki izpolnjujejo t. i. PCT-pogoj (prebolelost, cepljenost ali negativni izvid testa), ob upoštevanju medsebojne razdalje pa je treba ves čas tekme nositi tudi obrazno masko. Po ocenah gostiteljev se jih bo zbralo okrog tisoč, kar bi lahko predstavljalo silovit veter v hrbet črno-belih, ki jih čaka eden najpomembnejših izpitov sezone. To je tekma, v kateri lahko veliko pridobijo, a tudi ogromno izgubijo. Povsem v slogu nepredvidljive končnice prvenstva, v kateri se poraja 1001 različen scenarij.

Navijači Mure, če bodo zadovoljili kriterijem ob vstopu na stadion, bodo lahko prvič po dolgem času spremljali ljubljence na delu v Fazaneriji! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Četa Anteja Šimundže je lahko še prvak, lahko pa tudi ostane brez Evrope! Če bi v sredo premagala Domžale, pred katerim ima tri točke prednosti, bi si že zagotovila najmanj tretje mesto in nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo, obenem pa bi zadržala možnosti za osvojitev naslova! Če bi se dvoboj končal z 0:0, bi si prav tako zagotovila tretje mesto (vse tri medsebojne tekme z Domžalami so se v tej sezoni končale z 1:1), v tem pogledu bi ji ugajal tudi neodločen rezultat 1:1, saj ima skupno razliko v zadetkih boljšo za +5, remi z 2:2 ali še večjim številom zadetkov pa bi (ob zmagi rumenih v zadnjem krogu proti Aluminiju in porazu Mure v Ljudskem vrtu) odpiral vrata tretjega mesta Domžalčanom. Seveda pa je treba dodati, da bi se lahko ob koncu sezone Evrope dokopala oba, tako Mura kot Domžale, a le v primeru, če bo Olimpija v finalu pokala 25. maja v Kopru premagala Celje.

Mura zaradi kazni ne bo mogla računati na Samsindina Ouroja, gostje pa bodo pogrešali v zadnjem obdobju zelo razigranega Arnela Jakupovića. ''Čeprav bomo imeli vlogo gosta, bodo gledalci predstavljali velik motiv. Dolgo jih ni bilo, zato se tekme z navijači že zelo veselimo,'' poudarja Dario Kolobarić, ki z 12 zadetki kandidira za priznanje za najboljšega strelca prvenstva. Domžale prihajajo v Prekmurje zelo motivirane, saj želijo status najuspešnejše ekipe spomladanskega dela potrditi s tretjim mestom v prvenstvu.

Maribor noče zapraviti enkratne priložnosti

Druga sredina tekma prinaša poslastico na Bonifiki, ki si jo bodo lahko ogledali tudi ljubitelji nogometa. V Koper prihaja ob 17.15 prvi favorit za osvojitev naslova, NK Maribor. Dolgo časa ni bilo tako. V zadnjih tednih je na vrhu lestvice prevladovala Olimpija, ki pa je po nedeljskem polomu v Celju zdrsnila na drugo mesto, s tem pa pot do že 16. državnega naslova na široko odprla vijolicam.

Občinstvo bo imeli kaj za videti. Gostitelji so v boju za Evropo potegnili kratko. Ni sem jim izšlo tako v prvenstvu kot tudi pokalu. V ligi so spomladi najslabši klub v Sloveniji, osvojili so le 12 točk, s tem pa ogrozili celo prvoligaški status. Če bi nadaljevali z neuspehi, bi lahko ob najbolj črnem scenariju celo padli na deveto mesto, nato pa se za obstanek borili v dodatnih kvalifikacijah z drugoligaškim podprvakom! Koprčani, za katere bodo to pot stiskali pesti tudi navijači Olimpije, se bodo proti Mariboru predstavili brez kaznovanega kapetana Ivice Guberca, v ekipi pa ne bo manjkalo nekdanjih igralcev Maribora, kar bo srečanju podalo dodatno zanimivost, saj se gostje potegujejo za naslov prvaka.

Mariborčani lahko z zmago v Kopru storijo pomemben korak k osvojitvi državnega naslova. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Obeta se strelski obračun Nardina Mulahusejnovića (13 zadetkov) in Jana Mlakarja (12 zadetkov). Gostje prihajajo na Obalo z oslabljeno zasedbo. Nekaj igralcev je že predčasno prečrtanih do konca sezone, zaradi kazni bosta manjkala Martin Milec in Ilija Martinović, zdravstvene težave pa bodo preprečile nastop Roku Kronavetru, ki je že odigral svoje za sezono 2020/21. ''Zanima nas le igrišče, matematiko smo pustili ob strani. Pozitivno je bilo, da smo vmes v manj prijetnem obdobju, po porazu v Celju, dobili podporo navijačev. Videli so, da si želimo, a nam ne steče. Trenutno smo lahko zadovoljni, kako funkcioniramo na igrišču. Pomladili smo ekipo, ob tem pa prišli v situacijo, ko sami odločamo o naslovu,'' sporoča Simon Rožman, ki bi se lahko podpisal pod manjši vijolični čudež, saj se kot trener Maribora ne more pohvaliti s pretirano bleščečimi rezultati (na sedmih prvenstvenih tekmah je osvojil 11 tekmah, v pokalu pa izpadel v polfinalu), a je na njegovo srečo Olimpija še manj prepričljiva, tako da se mu ponuja velika priložnost. Priznava, da bi jo bil greh zapraviti.

Če bo v zadnjih dveh krogih ohranil prednost pred Olimpijo in Muro, bo prvič v karieri popeljal klub do naslova prvaka! ''Verjamem, da bomo pripeljali sezono do konca, tako kot je treba in si vsi skupaj želimo,'' je optimist mladi trener iz Štor. Njegovi izbranci iz kroga v krog delujejo bolje, proti Gorici ga je zadovoljila tudi večja raven kombinatorike, ki je dobršen del sezone v napadu Maribora ni bilo zaznati. Zanimivo je, da bi lahko Maribor v sredo postal celo že prvak! Če Mura ne bi pred tem premagala Domžal, Maribor pa bi se iz Primorske vračal z novimi tremi točkami, bi v primeru, če bi Tabor zvečer šokiral Olimpijo v Stožicah, vijolice zaradi neulovljive prednosti že proslavljale naslov prvaka!

Zadnja prvoligaška tekma v Novi Gorici vsaj do poletja 2022

Derbi začelja predzadnjega kroga bo ob 19.30 v Novi Gorici. Vrtnice so tudi teoretično zapravile vse možnosti za obstanek. Vračajo se v drugo ligo, tako da bo ozračje pod žarometi v Športnem parku turobno, saj bo to zadnja domača prvoligaška tekma Gorice za vsaj leto dni. Simbolično si ne bi mogli želeti bolj primernega tekmeca. V goste prihaja Celje, še nekaj dni aktualni državni prvak, ki bo kmalu izvedel ime naslednika na seznamu zmagovalcev Prve lige Telekom Slovenije.

Celjani so jo pod vodstvom Agrona Šalje v zadnjem mesecu zagodli obema najboljšima slovenskima kluboma. Tako Mariboru kot tudi Olimpiji. Bodo premagali tudi zadnjeuvrščeno Gorico? Foto: Grega Valančič/Sportida

Gorica ima priložnost, da pokaže, koliko velja, ko je neobremenjena. Če nima posebnega rezultatskega imperativa, pa bo Celjanom veliko motivacijo predstavljal boj za obstanek. Pod vodstvom Agrona Šalje so na šestih tekmah (vključno s pokalom) zmagali kar petkrat. Nazadnje so se znesli nad Olimpijo (4:0), zdaj pa prihajajo k najslabši prvoligaški ekipi, ki za njimi zaostaja 11 točk. Strateg iz Ljubljane je po odmevnem podvigu nad zmaji opozoril izbrance, da ostanejo trdno na tleh.

Celjane čaka še zelo zahtevno obdobje, v katerem si bodo skušali v prvenstvu zagotovili obstanek že po rednem delu, nato bodo 25. maja v finalu pokala odločali o lovoriki in Evropi. Če bodo obstali na predzadnjem mestu, jih čakajo še dodatne kvalifikacije, zato je pred rumeno-modrimi, poleg Maribora edinem klubu, ki v prvi ligi vztraja od prvega dne državne samostojnosti, še kopica vprašajev.

Se lahko ponovi zgodovina? Tabor jo je zmajem zagodel že lani.

Sklepno dejanje 35. kroga bo v Stožicah. Olimpija je imela vse v svojih rokah, a ji je uspelo s povsem ponesrečenim nastopom v Celju pokvariti marsikaj. Padla je na drugo mesto, razjezila predsednika Milana Mandarića, ki se je v javnem sporočilu za javnost hudoval nad igralci, pokvarila razpoloženje pred težko pričakovanim dogodkom, ko si bodo lahko po dolgem času dvoboj zmajev v živo ogledali tudi navijači, hkrati pa poskrbela, da si Olimpija še vedno ni zagotovila niti Evrope (vsaj do razpleta dvoboja med Muro in Domžalami). Pa čeprav je še vedno v igri za dvojno krono.

Nogometaši Tabora so 19. julija 2020 prizadejali Olimpiji hud poraz v Stožicah (2:1). Bodo zmaji slabo leto pozneje preprečili podobno senzacijo? Foto: Vid Ponikvar

Zeleno-beli zdaj nujno potrebujejo vsaj en kiks Maribora, če še želijo razmišljati o ''kanti'', hkrati pa si ne smejo privoščiti novega neuspeha. Trener Goran Stanković ni v prvenstvu zmagal že pet tekem zapored, zdaj ima priložnost, da okusi sladkost treh točk ravno proti ekipi, ki jo je (uspešno) vodil v jesenskem delu. Nogomet piše zanimive zgodbe, Olimpija pa si želi, da bi se o naslovu vendarle odločalo v soboto, ko jo čaka gostovanje pri mestnem tekmecu Bravu.

V napad zmajev se vrača Andres Vombergar, kar bi lahko razbremenilo Đorđeta Ivanovića, ki je v zadnjih mesecih le bleda senca v jesenskem delu skoraj neustavljivega napadalca, vprašanje pa se poraja, kako huda je poškodba Vujadina Savića, ki je moral predčasno zapustiti zelenico v Celju. Če so v taboru Ljubljančanov polni skrbi, je bolj sproščeno na Krasu. Tabor od začrtanega cilja, obstanka v prvi ligi, delijo le še milimetri, v zadnjem krogu bodo pričakali Gorico, ob določenem razpletu pa bi lahko rdeče-črni zvečer na največjem slovenskem nogometnem objektu celo že odločili novega prvaka, če bi prekrižali načrte gostiteljem. Zmajem so jo zagodli že lani, ko so v 35. krogu v Ljubljani zmagali z 2:1, s tem pa tudi pomagali Celjanom do poznejšega naslova. Bi se lahko ponovila zgodovina?

Prva liga Telekom Slovenije, 35. krog: Torek, 18. maj:

Aluminij : Bravo 3:0 (2:0)

Mujan 4., Prša 21., Jakšić 59.



Sreda, 19. maj:

15.00 Mura – Domžale

17.15 Koper – Maribor

19.30 Gorica – Celje

20.30 Olimpija – Tabor Sežana