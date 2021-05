Tabor ponovil zgodovino, igralci Olimpije niso skrivali solza #video

Olimpija : CB24 Tabor Sežana 1:2 (1:0) Stadion Stožice, gledalcev 300, sodniki: Perić, Gabrovec, Šprah.

Strelci: 1:0 Kapun (27.), 1:1 Djalo Aldair (79.), 1:2 Sever (90.). Olimpija: Frelih, Andrejašič (od 82. Pavlović), Maksimenko, Korun, Šme (od 50. Boakye), Elšnik, Ostrc (od 69. Pungaršek), Kurež (od 46. Ivanović), Kapun (od 82. Perović), Bosić, Vombergar.

CB 24 Tabor Sežana: Koprivec, Azinović, Nemanič, Briški, Doukoure Grobry (od 74. Sever), Makoumbou (od 85. Ovsenek), Salkić, Kouao, Tolić, Ndzengue (od 59. Stančič), Djalo Aldair. Rumeni kartoni: Ostrc, Vidmar; Briški, Kouao.

Rdeči karton: /.

Zaradi poškodb kar dobro zdesetkani Ljubljančani, danes je zaradi poškodbe moral predčasno iz igre tudi Denis Šme, so Sežance pričakali z željo po nujni zmagi, da bi ostali v igri za naslov prvaka. Popotnica za boj s Kraševci ni bila dobra, saj so na zadnjih petih tekmah zbrali vsega dve točki in poželi tudi kritike svojega predsednika.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

Da bi bila naloga še zahtevnejša, so imeli svojo računico tudi gosti, saj so tudi sami iskali zmago za dokončen obstanek v ligi. V precej živčnem obračunu so na koncu, dobesedno v zadnji sekundi tekme, svoje želje uresničili gostje, potem ko je Leon Sever z zmagovitim zadetkom Taboru prinesel obstanek, Olimpiji pa odnesel boj za naslov. Za tega se bosta v zadnjem krogu tako na medsebojnem dvoboju merila Maribor in Mura.

Kapun prvič v polno po treh letih

V uvodu tekme sta obe ekipi prišli do nekaj zaključnih strelov, a niti eden ni bil posebej nevaren. Igra je ob solidnem ritmu potekala pretežno na polovici Tabora, toda Kraševci Ljubljančanom niso pustili priti v nevarne položaje.

Toda v 27. minuti so Ljubljančani izpeljali lepo akcijo. Enrik Ostrc je podal z desne strani, Andres Vombergar je z glavo žogo oddal proti Niku Kapunu, ki je prav tako z glavo iz bližine matiral Jana Koprivca za vodstvo z 1:0.

Zadetek Nika Kapuna:

V 31. minuti pa so resno zagrozili tudi gosti s Krasa. Djalo Aldair se je odločil za strel malce z leve strani in le za malenkost zgrešil nasprotno vratnico.

V uvodu drugega polčasa so domači takoj zahtevali najstrožjo kazen, potem ko je Klemen Nemanič v skoku s komolcem razbil arkado Vombergarju, a se sodniki niso odločili zanjo.

V 58. minuti je pri vse odločnejših gostih Antonio Azinović prišel do poskusa strela v kazenskem prostoru, a na koncu ni bilo resne nevarnosti za Žigo Freliha.

Zadetek Leona Severja za zmago Tabora:

Pozneje je Olimpija spet prevzela pobudo, iskala pot do drugega zadetka, toda v 79. minuti so udarili gosti in izenačili po lepi akciji, ki jo je začel Leon Sever, oddal žogo na levo za hrbet ljubljanske obrambe do Dina Stančiča, ta pa jo je potem poslal v sredino do Djala Aldairja, ki jo je le še potisnil v prazno mrežo.

V 83. minuti je Vitalijs Maksimenko prišel do strela v kazenskem prostoru gostov, toda sprožil prešibko, tako kot Uroš Korun v 90. minuti z glavo.

Globoko v sodniškem dodatku, v zadnji sekundi tekme, pa je Frelih po podaji z desne strani naredil napako in izpustil žogo, do nje je prišel Leon Sever in jo poslal v mrežo za veliko zmago Tabora.

Olimpija bo v zadnjem, 36. krogu gostovala pri Bravu, Tabor pa bo gostil Gorico.

