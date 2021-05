Pozor, velika sprememba! Rožmanu se bo uresničila želja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribor in Mura za naslov ob 20. uri

V soboto se bo v Ljudskem vrtu odločalo o naslovu prvaka. Ker sta v igri za "kanto" le še Maribor in Mura, se je vodstvo tekmovanja odločilo, da bo sklepno dejanje potekalo v večernih urah. Prvotno je bilo določeno, da se bo vseh pet tekem zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije začelo ob 16. uri, zdaj pa je prišlo do spremembe. Štajersko-prekmurski spopad za državni naslov se bo začel ob 20. uri, s tem pa se bo Simonu Rožmanu vendarle uresničila želja, saj bo prvič vodil vijolice na dvoboju pod žarometi.

V soboto bo pozornost plenil prav poseben derbi. V Ljudskem vrtu se bosta za naslov prvaka udarila Maribor in Mura. Vijolicam za potrditev vodilnega položaja zadošča že točka, Prekmurci pa bi za zgodovinski dosežek potrebovali nujno zmago. Lovili jo bodo v večernem terminu, saj se je vodstvo tekmovanja odločilo, da bo odločilna tekma, ki bo podala najboljšega v sezoni 2020/21, na sporedu pozneje od ostalih tekem.

Prvotno je bilo načrtovano, da se bo vseh pet tekem zadnjega kroga začelo ob 16. uri, po dramatični sredi, ko je iz boja za naslov prvaka nepričakovano izpadla Olimpija in sta za mikavno lovoriko kandidirata le še neposredna tekmeca sobotnega derbija v mestu ob Dravi, je prišlo do spremembe. Zdaj je tudi uradno potrjeno, da se bo dvoboj med Mariborom in Muro začel ob 20. uri. Glavni sodnik bo Matej Jug.

Irgolič v studiu, na tribunah dva tisoč navijačev!

Tribune Ljudskega vrta v soboto prvič v tej sezoni ne bodo samevale. Foto: Sportida Neposredni prenos težko pričakovane bitke za osvojitev državnega naslova si boste lahko ogledali na Planet TV. Studijski del z voditeljem Matejem Podgorškom se bo začel ob 19.50, strokovni gost pa bo Janko Irgolič. Po tekmi bodo sledili odzivi, slavnostna podelitev pokala in evforija navijačev, zato se bo splačalo vztrajati pred zasloni. Bodo pa prvič v tej sezoni tudi odprta vrata Ljudskega vrta za gledalce.

"Dvoboj leta", na katerem bo vodilni Maribor lovil 16., drugouvrščena Mura pa prvo zvezdico, si bo lahko v živo ogledalo okrog dva tisoč gledalcev. Če bi bile okoliščine bolj naklonjene športu in ne bi bili priča epidemiji koronavirusa, bi bil mariborski stadion danes, v to smo več kot prepričani, zagotovo pretesen za vse, ki bi si želeli ogledali spopad za naslov. Na zelo zveste navijače, ki so se bili vajeni v velikem številu odpravljati tudi na gostovanja, namreč poleg Maribora računa tudi Mura.

Prva Rožmanova "vijolična" tekma pod žarometi

Se bo pa s tem izpolnila želja Simonu Rožmanu. Mladi trener Maribora, ki jo bo skušal v soboto zagosti starejšemu stanovskemu kolegu Anteju Šimundži, klubski legendi vijolic, je med tednom kritično spregovoril o terminih prvenstvenih dvobojev. Dejal je, kako televizija delegira termine glede na lasten progam, liga kot sama pa ji ne predstavlja nikakršne prioritete.

Simon Rožman in Ante Šimundža se bosta v soboto spopadla za veliko nagrado. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dodal je tudi, kako je bila umetna razsvetljava na stadionih pred leti pogoj, da pa zdaj, odkar vodi Maribor, ni še niti enega dvoboja vodil pod reflektorji. Želja se mu bo uresničila v soboto, na dvoboju, ki mu lahko prinese tako veliko. To bo derbi, na katerem se bo podeljeval naslov prvaka. Nikar ga ne zamudite, neposredni prenos na Planet TV se bo začel že deset minut pred 20. uro …