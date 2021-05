Navijači Olimpije po infarktnem porazu povedali svoje #video

Navijači Olimpije so po bolečem porazu Ljubljančanov proti Taboru (1:2) podprli nogometaše in jim dali vedeti, kako od njih pričakujejo zmago v torkovem finalu pokala proti Celju.

"Glavni krivec sem jaz. Ko ne gre, je vedno kriv trener," je po novem neuspehu Olimpije, ki ni v prvenstvu zmagala že šestič zapored in po domačem spodrsljaju s Taborom (1:2) dokončno izpadla iz boja za naslov prvaka, potarnal Goran Stanković. Zadnji rezultati zmajev mu ne služijo v čast, a je pred strategom iz Ljubljane še en cilj. Osvojitev pokala. O tem razmišljajo tudi navijači, ki so po drami z nesrečnim koncem za Olimpijo pozitivno presenetili potrte nogometaše. O razlogih za neuspeh je razmišljal tudi kapetan Timi Max Elšnik, a ni našel pravega odgovora ...

Zadnja domača tekma Olimpije v tej sezoni je spominjala na spretno režirane filme, v katerih želi režiser ohraniti napetost vse do zadnje sekunde. In postopno dvigovati raven razočaranja domačih gledalcev. Prvič v tej sezoni so lahko prag največjega stadiona v Sloveniji prestopili navijači. Po podatkih Nogometne zveze Slovenije (NZS) se jih je zbralo 500, Stožice pa so zapuščali zelo slabe volje.

Trenutek, ko je Leon Sever z zadetkom za 2:1 utišal Stožice:

Zmaji še enkrat več niso upravičili vloge favorita. Že šestič zapored so v prvenstvu ostali brez zmage in se po predzadnjem krogu dokončno poslovili od možnosti, da bi še lahko pripeljali "kanto" v Ljubljano. Ta bo odšla v Maribor oziroma Mursko Soboto, zeleno-belim pa ostaja le veliko razočaranje in žalostna misel, kako dramatična bi lahko bila sobota, če bi proti Kraševcem ostali neporaženi.

Poklapanost nogometašev Olimpije po zadnjem sodnikovem pisku dvoboja s Taborom Foto: Vid Ponikvar

Potem bi bili še vedno v igri za naslov in mobilizirali moči za sobotno gostovanje v Spodnji Šiški, na katerem bi nujno potrebovali zmago, tako pa po novem šoku, ki je dodobra predramil klubsko vodstvo, ostajajo le še z eno željo. Čim bolje zaigrati v finalu pokala in stresno sezono končati vsaj z eno lovoriko.

Kapetan Elšnik: Ne vem, kaj je krivo Rezultatska kriza Olimpije je trajala že kar nekaj časa. V zmajevem gnezdu so jo poskušali odpraviti, a napori niso obrodili sadov. "Imeli smo tisoč sestankov in analiz, kaj narediti. Poizkušali smo vse, menjavali sistem, da se izkopljemo iz tega kanala, ampak preprosto ni šlo. Na vsaki tekmi smo tudi izgubili nekoga s poškodbo (začelo se je s poškodbama Antonia Mlinarja Delamee in Matica Finka proti Domžalam, nadaljevalo s poškodbo Andresa Vombergarja proti Mariboru, Vujadina Savića proti Celju in Denisa Šmeta proti Taboru, op. p.). Ne vem, kaj je krivo. Nismo zdržali pritiska. Res je, da imamo dosti mladih igralcev, ampak to ni nek izgovor. To bi nas moralo še bolj podžgati, da se dokažemo in osvojimo prvenstvo, a smo preprosto na koncu vse izpustili iz rok," je dejal kapetan zmajev Timi Max Elšnik, ki ni bil, odkar nosi zeleno-beli dres, še nikoli tako razočaran. Najbolj je bil razočaran zaradi tega, ker je končno nastopil pred gledalci, navijači Olimpije, a jim ni mogel polepšati večera.

Navijači ganili nogometaše

O finalu pokala so jasno in glasno spregovorili tudi navijači, ki so po velikem razočaranju, piko na i je predstavljala velika napaka vratarja Žige Freliha, ki je v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška ponudila Taboru priložnost za zmago, jasno in glasno podprli nogometaše. Ko so potrti zmaji po infarktni drami stopili pred severno tribuno, je marsikdo pričakoval, da jih bodo navijači zasuli z žaljivkami in povišanimi toni. A tovrstnega odziva ni bilo. Zgodilo se je nekaj povsem drugega.

Nogometaši Olimpije so pred severno tribuno zaploskali skupaj z navijači in se jim zahvalil za podporo. Foto: Vid Ponikvar

Prevladala je ljubezen do kluba, obojestransko spoštovanje. Igralci so tako prepevali skupaj z navijači in prejeli podporo v najbolj žalostnem trenutku sezone. Najbolj je bil ganjen čuvaj mreže Frelih, neposreden krivec za preobrat Primorcev. Navijačem se je za plemenito gesto zahvalil tudi trener Goran Stanković, ki pa še zdaleč ni pozabil njihovega skandiranja. "Hočemo pokal," je odmevalo iz ust članov navijaške skupine Green Dragons.

Stanković: Glavni krivec sem jaz

Mladi strateg iz Ljubljane, ki s strani klubskega vodstva doživlja nekaj, česar številni njegovi predhodniki niso bili deležni, saj so izgubljali službo že zaradi manjših rezultatskih neuspehov, je bil po dramatičnem razpletu proti Taboru poklapan.

Rezultatske krize ni uspel pravočasno prekiniti, tako da so zmaji ostali brez možnosti za naslov še pred zadnjim krogom. In to na tekmi, na kateri so po prvem polčasu vodili z 1:0, vodstvo pa zadržali vse do 79. minute. A vseeno ostali še šesto tekmo zapored brez zmage, v tem obdobju pa osvojili vsega dve točki!

Navijači Olimpije si želijo, da bi njihovi ljubljenci v torek osvojili pokalno lovoriko v Kopru. Foto: Vid Ponikvar

"Glavni krivec sem jaz. Ko ne gre, je vedno kriv trener. Želeli smo zabiti drugi gol. Potem smo postali nezbrani in ponovilo se je staro pravilo. Če ga ne daš, ga dobiš. Zgodil se nam je mrk. Ni se nam izšlo. Hudo je, to so težki trenutki, a za današnjo tekmo nimam fantom ničesar očitati. Smo imeli pred tem že slabše tekme, se skušali loviti na zadnjih tekmah, a se žal ni izšlo," kar ni mogel verjeti, kaj vse so zakockali njegovi izbranci, s katerimi je v leto 2021 vstopil imenitno. Članska ekipa Olimpije se je močno spremenila, a je to ni zmotilo, da bi dosegala izvrstne rezultate tudi v osveženi zasedbi.

"Ne bi se rad ponavljal, toda v tej sezoni smo imeli res veliko težav. Nabirali smo se, pomladili smo ekipo in jo poslovenili," je Stanković izpostavil opravljeno delo v zadnjih mesecih, ko je imel opravka s prav posebnimi okoliščinami. Dolgo časa se je spogledoval z dvojno krono, zdaj pa ga v torek čaka sklepno dejanje sezone, da klubske vitrine popestri vsaj z eno lovoriko. In osvoji pokal, katerega so po porazu s Taborom izpostavili tudi navijači.