Razigrana Mura prisilila Domžale, da bodo navijali za Olimpijo #video

Navijači Mure so prvič letos prišli na svoj račun in lahko spremljali dvoboj v Fazaneriji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura : Domžale 3:0 (1:0) Stadion Fazanerija, gledalcev 1000, sodniki: Ponis, Vidali, Habibović.

Strelci: 1:0 Maroša (42.), 2:0 Bobičanec (70.), 3:0 Horvat (77.). Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Kouter, Horvat (od 86. Đurak), Šturm, Kous, Bobičanec (od 85. Klepač), Maroša (od 81. K. Cipot), Mandić (od 81. Štrakl).

Domžale: Mulalić, Šoštarič Karič, Vuklišević, Klemenčič (od 87. Černe), Käit, Sikošek, Pišek (od 58. Podlogar), Markuš, Svetlin (od 71. Vuk), Ibričić, Kolobarić. Rumeni kartoni: Bobičanec, Šturm, Štrakl; Käit, Kolobarić, Podlogar.

Rdeči karton: /.

Sobočani so v pomembni tekmi in pred po dolgem času resnim številom gledalcev gostili najboljšo ekipo spomladanskega dela prvenstva, neposredno tekmico v boju za tretje mesto oziroma vrh lestvice. Test so opravili z odliko, z zmago so ostali v igri za naslov prvaka, pri čemer morajo v zadnjem krogu v gosteh premagati Maribor, ki tako danes še ne more slaviti 16. zvezdice, ob tem pa mora "kiksniti" tudi Olimpija.

So si pa črno-beli zagotovili vsaj končno tretje mesto, ki prinaša kvalifikacije za konferenčno ligo, medtem ko so četrtouvrščene Domžale izpadle iz boja za prvaka in boja za tretje mesto, tako da za preboj v Evropo potrebujejo zmago Olimpije v torkovem finalu pokala proti Celju.

V prvem polčasu zadel Maroša ...

Prvi polčas so domači, igrali so brez kaznovanega Samsindina Oura, odprli zelo napadalno in v tretji minuti je Staniša Mandić, ki je bil v uvodnih minutah eden najnevarnejših, zadel vratnico, v 11. minuti pa je streljal malce z leve, izkazal pa se je Ajdin Mulalić. Ta je dobro posredoval tudi po poskusu Amadeja Maroše v četrti minuti.

Domžale, ki so igrale brez Marka Martinovića, Zenija Husmanija, Gabra Dobrovoljca, Tiborja Gorenca Stankoviča in Arnela Jakupovića, so prvič zagrozile v peti minuti, streljal je Tamar Svetlin, uspešen pa je bil domači vratar Matko Obradović.

Zadetek Amadeja Maroše:

V 32. minuti je poskusil še Maroša z glavo po podaji z leve strani, a je bil malce premalo natančen, tako kot Tomi Horvat v 36. minuti s strelom z 18 metrov. Nova nevarnost za domžalska vrata je sledila v 41. minuti, ko je najprej streljal Žiga Kous, Mulalić je žogo odbil, a je bil nato malce nespreten Maroša, ki ni prišel do pravega zaključka akcije.

Slednji pa je bil bolj zbran v 42. minuti, po podaji z leve strani je Kous z glavo žogo vrnil pred vrata gostov, tam pa se je Maroša spretno izognil svojemu čuvaju in žogo potisnil v mrežo.

... v nadaljevanju pa še Bobičanec in Horvat

V drugem polčasu je v 48. minuti zgrešil Bobičanec z desne strani, sledilo je še nekaj nenatančnih strelov, zatem pa nekaj obdobja brez prave nevarnosti. So pa v 64. minuti zagrozili gostje, Dario Kolobarić je poskusil z glavo, Obradović pa je žogo usmeril čez prečko. Nevarno pred vrati Mure, a brez pravega zaključka, je bilo tudi v 68. minuti.

A že dve minuti pozneje so Sobočani podvojili prednost, Maroša je podal z desne strani v osrčje kazenskega prostora, tam pa je Bobičanec žogo z močnim strelom poslal v mrežo. Žoga se je vanjo odbila od prečke. V 75. minuti je bil Horvat z volejem malce z leve strani blizu novemu Murinemu zadetku, a je zadel vratnico.

Zadetek Luke Bobičanca:

Isti igralec pa je bil uspešnejši v 77. minuti, po samostojni akciji po levi strani je prodrl v kazenski prostor in matiral Mulalića za 3:0. Na drugi strani je Slobodan Vuk v 83. minuti malce zgrešil cilj s strelom z razdalje, Vito Štrakl pa je že v sodniškem dodatku prešibko streljal z leve strani za potrditev zmage.

Mura bo v zadnjem, 36. krogu v soboto gostovala v Mariboru, Domžale pa bodo gostile Aluminij.

Dogajanje v Murski Soboti v živo:

Konec dvoboja v Murski Soboti. Mura je premagala Domžale, navdušila tisoč gledalcev v Fazaneriji, po točkah ujela Maribor, s tem pa poskrbela, da bo novega prvaka podal zadnji krog. Rumena družina bo sezono končala na četrtem mestu, Evropo pa si lahko zagotovi le v primeru, če bo Olimpija v finalu pokala 25. maja premagala Celje. 90. minuta: trener Mure Ante Šimundža je ob visokem vodstvu zamenjal najboljše igralce, ki jih že v soboto čaka velik spopad, gostovanje v Mariboru. Vrata gostov sta ogrozila še rezervista Vito Štrakl in Kai Cipot, a je bil vratar Domžal Ajdin Mulalić na mestu. Gooooooool! 3:0! 78. minuta. Veliko veselje v Fazaneriji, tisoč navijačev je na nogah! Mura vodi že s 3:0, tokrat se je med strelce vpisal Tomi Horvat. Dve minuti poprej je zatresel okvir vrat, tokrat pa pobegnil domžalski obrambi po levi strani, nato pa z natančnim strelom premagal še Ajdina Mulalića. Prekmurci so pred izjemnim podvigom, saj si lahko zagotovijo Evropo že krog pred koncem! Zadetek Tomija Hrovata: 75. minuta: drugi zadetek Mure je šokiral Domžalčane, saj so ga prejeli v obdobju, ko so bili nevarnejši tekmec na igrišču. Tomi Horvat bi skoraj povišal prednost, a je njegov strel ustavila vratnica. Gostje so imeli znova srečo. Vratnica Tomija Horvata: Gooooool! 2:0! 70. minuta. Amadej Maroša je z desne strani lepo zaposlil Luko Bobičanca, hrvaški zvezni igralec pa je z izjemno natančnim strelom mojstrsko zatresel mrežo Domžal. Žoga se je od prečke odbila v gol, Mura je povedla z 2:0, v Fazaneriji že zelo konkretno diši po Evropi, Bobičanec je dosegel deseti zadetek v tej sezoni! Zadetek Luke Bobičanca: 65. minuta: Domžale so vse boljše, Dario Kolobarić je nevarno streljal z glavo pod prečko, a se je izkazal Matko Obradović in preusmeril žogo v kot. Ostaja 1:0. Le nekaj minut pozneje je vrata Mure ogrozil še Benjamin Markuš. Priložnost Daria Kolobarića: 58. minuta: prva menjava na tekmi, Domžale bodo še odločneje krenile po izenačenje. Namesto zveznega igralca Janeza Piška je vstopil v igro napadalec Matej Podlogar. Začetek drugega dela dvoboja v Murski Soboti. Trenerja nista spreminjala enajsteric, gostitelji pa si kmalu po uvodnem pisku sodnika Roberta Ponisa že ogrozili vrata Domžal. Nevarno je streljal Luka Bobičanec, a je njegov strel švignil mimo vratnice. Konec prvega polčasa, ki je zasluženo pripadel Muri. Izbranci Anteja Šimundže vodijo z 1:0, ob odhodu na počitek pa so prejeli aplavz okrog 1000 gledalcev, ki spremljajo dvoboj v Fazaneriji. Mura je kar osemkrat streljala v okvir vrat tekmeca, Domžale le enkrat. Goooool! 1:0! 42. minuta. Navdušenje v Fazaneriji, pritisk Mure na vrata Domžal je končno obrodil sadove. Boljša igra, razmerje v strelih na gol je 11:3, je obrodilo sadove. Amadej Maroša je z neposredne bližine, pred tem je bil v akciji Žiga Kous, zatresel domžalsko mrežo in dosegel peti zadetek v tej sezoni, Mura pa si je tik pred koncem prvega dela priigrala pomembno prednost. Zadetek Amadeja Maroše: 41. minuta: nadaljuje se pritisk Mure. Žiga Kous je prisilil Ajdina Mulalića k novi izjemni obrambi, nato se je znašel v priložnosti Amadej Maroša, a je žoga končala v rokah čuvaja mreže Domžal. Priložnost Žige Kousa: 36. minuta: nogometaši Mure so spet ogrozili goste, Tomi Horvat je z okrog 20 metrov poslal žogo mimo leve vratnice. Ostaja pri rezultatu 0:0, ki bi osrečil gostitelje, saj bi si zagotovili najmanj tretje mesto v prvenstvu. 32. minuta: nova priložnost za gostitelje, Amadej Maroša je z glavo poslal žogo mimo vrat Domžal. To je bil že sedmi strel rumenih na vrata gostov, razmerje v strelih v okvir vrat je 5:1! 25. minuta: po atomskem začetku, prepolnem razburljivega dogajanja v obeh kazenskih prostorih, se je dogajanje nekoliko umirilo. Kdo bo dosegel prvi gol? Na vrata Domžal je streljal tudi Tomi Horvat, žoga je bila lahek plen za vratarja rumenih. 11. minuta: okrog 1000 gledalcev spremlja spektakularno tekmo, polno priložnosti. Napadalec Mure Staniša Mandić je nevarno streljal proti vratom Domžal, kjer se je izkazal vratar Ajdin Mulalić in skoraj s konicami prstov leve roke preprečil vodstvo gostiteljev. Zadetek visi v zraku, navijači lahko uživajo v dinamičnem dvoboju, ki prinaša ogromen vložek. Malce pred tem je vrata gostov ogrozil tudi Žiga Kous, a je streljal mimo vrat. Priložnost Staniše Mandića in izjemna obramba Ajdina Mulalića: 7. minuta: izjemen začetek dvoboja. Priložnosti se vrstijo na obeh straneh. Zdaj so dve zapravili gostje. Najprej je Matko Obradović v 5. minuti ubranil strel Tamarja Svetlina, ki ga je odlično zaposlil Senijad Ibričić, dve minuti pozneje pa je v kazenski prostor prodrl najboljši strelec Domžal Dario Kolobarić. Ponudila se mu je izjemna priložnost za zadetek, a se mu je ponesrečil zaključni strel, tako da je žoga močno zgrešila cilj. 4. minuta: četa Anteja Šimundže nadaljuje z napadi. Tokrat je Ajdina Mulalića ogrozil Amadej Maroša. Vratar Domžal je ubranil strel, žoga se je odbila do Matica Maruška, ki pa je ni uspel spraviti v gol. 3. minuta: gostitelji so hitro pritisnili na vrata Domžalčanov. Staniša Mandić je nevarno zapretil, streljal z okrog 15 metrov, nato pa je goste rešila sreča, saj je Črnogorec zatresel vratnico. Črno-bele je od hitrega vodstva delilo le nekaj centimetrov, oživeli so navijači, v Fazaneriji je zelo bučno! Vratnica Staniše Mandića: Začetek dvoboja v deževni Murski Soboti, ki ga v Fazaneriji spremlja okrog 1000 ljubiteljev nogometa! Trener Mure Ante Šimundža je za zadnjo domačo tekmo črno-belih v tej sezoni izbral naslednjo postavo:



📝 https://t.co/fG2mbQ4mBG

Strateg Domžal Dejan Djuranović se je za obračun v Murski Soboti odločil za enajsterico: