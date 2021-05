Vanoli po porazu z Mariborom ni več trener Kopra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo slovenskega nogometnega prvoligaša Kopra je po današnjem porazu v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije proti Mariboru (0:3) sporazumno prekinilo sodelovanje s trenerjem Rodolfom Vanolijem, so na družbenih omrežjih objavili v koprskem kolektivu.

V zadnjem krogu prve lige, v katerem se bo Koper v soboto na gostovanju v Celju skušal izogniti dodatnim kvalifikacijam za obstanek v ligi, bo ekipo vodil Nedžad Okčić.

Vanoli je Koper prevzel sredi januarja, pred tem pa je Koprčane vodil med letoma 2012 in 2015 v dveh različnih obdobjih, z obalnim klubom pa je prišel do pokalnega in superpokalnega naslova.

Na slovenskih zelenicah je vodil tudi Olimpijo med aprilom in septembrom 2016. Nazadnje je bil leta 2019 trener italijanskega kluba Bisceglie.

Preberite še: