Kako so Mariborčani osvojili Bonifiko? #video

Nogometaši Kopra so v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Mariboru z 0:3 (0:1).

Koper : Maribor 0:3 (0:1) Stadion Bonifika, gledalcev 200, sodniki: Mertik, Vukan, Kordež.

Strelci: 0:1 Mlakar (28./11 m), 0:2 Kotnik (83.), 0:3 Tavares (89.). Koper: Adam, Palčič (od 74. Mišić), Mittendorfer, Žužek, Viler (od 51. Stevanović), Dodlek, Jelić Balta (od 74. Spinelli), Pejić, Barišić (od 85. Vekić), Vršič, Mulahusejnović.

Maribor: Jug, Klinar, Pihler, Uskoković, Koderman, Vrhovec, Gorenak (od 46. Felipe Santos), Repas, Požeg Vancaš (od 73. Kotnik, od 87. Bajde), Matko (od 82. Tavares), Mlakar. Rumeni kartoni: Viler, Jelić Balta, Žužek, Vekić; Klinar.

Rdeči karton: Klinar (34.).

Maribor je tekmo na Bonifiki začel z zavedanjem, da danes še ne bo postal prvak, potem ko je pred tem Mura premagala Domžale. Toda cilji izbrancev Simona Rožmana se niso spremenili, zmaga je bila praktično nujna, da bi bili tudi v zadnjem krogu odvisni sami od sebe v boju za 16. naslov. Na drugi strani bi zmaga Kopru zagotovila dokončen obstanek v ligi. Izšlo se je po željah Štajercev, čeprav so ti igrali eno uro z igralcem manj. Zadnja stopnička pred novim naslovom bo torej Mura v soboto v Ljudskem vrtu.

Mlakar se je izenačil z Mulahusejnovićem

Mariborčani, ki so ob kaznovanih Iliji Martinoviću in Martinu Milcu med drugimi pogrešali tudi poškodovanega Roka Kronavetra, so odločno začeli tekmo na Bonifiki, bili nekaj konkretnejši od domačih, med drugim je v osmi minuti poskusil Jan Repas, David Adam pa je dobro posredoval. Ta je bil uspešen tudi po strelu Rudija Požega Vancaša v deseti minuti.

Zadetek Jana Mlakarja:

V 28. minuti pa je Maribor povedel, potem ko je Jan Mlakar unovčil najstrožjo kazen. Prav nad njim je bil na robu kazenskega prostora storjen prekršek, po katerem je do strela prišel Aljoša Matko in zadel prečko. A so sodniki vseeno naknadno prekinili igro in pokazali na belo piko.

Mlakar je z uspešno enajstmetrovko dosegel svoj 13. gol sezone in se na vrhu lestvice strelcev izenačil z domačim napadalcem Nardinom Mulahusejnovićem, ki je imel nekaj polpriložnosti na drugi strani, a brez prave nevarnosti za Ažbeta Juga.

So pa že v 34. minuti gostje na igrišču ostali le z deseterico, saj je po drugem rumenem kartonu po prekršku nad Daretom Vršičem ob robu igrišča iz igre moral Denis Klinar. Prav Vršič je v 43. minuti nevarno meril s približno 20 metrov, izkazal pa se je Jug. V teh minutah je Koper pritiskal, imel je na voljo kar nekaj kotov, po enem od teh pa je iz bližine spet zgrešil Mulahusejnović.

Kotnik "krvavo" plačal zadetek

Koprski napadalec je z glavo poskusil v 48. minuti, a Jug ni imel težkega dela, zato pa se je moral malce bolj potruditi Adam po prostem strelu Jana Repasa v 56. minuti. V 62. minuti je bila igra za nekaj minut prekinjena, ko je Ivan Borna Jelić Balta v jezni reakciji zlomil kotno zastavico, ki so jo morali znova sestaviti.

Zadetek Andreja Kotnika, po katerem je moral zapustiti igro:

V 65. minuti so domači zahtevali najstrožjo kazen, saj je žoga v roko v kazenskem prostoru zadela Luko Uskokovića, toda sodniki se niso odločili za najstrožjo kazen. Zato pa so v 83. minuti Štajerci podvojili prednost, ko je po dolgi podaji Blaža Vrhovca Andrej Kotnik lepo sprejel žogo, prišel pred Adama in ga nato z glavo premagal za pomembno zmago.

To je v 89. minuti še potrdil Marcos Tavares s strelom s 13 metrov malce z desne v bližnji kot. Zanj je bil to že 157. prvoligaški zadetek. Pri Kopru je zadnjo priložnost ob koncu zapravil Claudio Spinelli s premalo natančnim strelom z glavo.

Koper bo v zadnjem, 36. krogu v soboto gostoval v Celju, Maribor pa bo gostil Muro.

