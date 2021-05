Maribor odloča sam, a možnosti imajo tudi preostali trije

Po kar nekaj zdrsih Olimpije na zadnjih srečanjih, nam zaključek tekmovanja prinaša četveroboj za naslov prvaka. Maribor, Olimpijo in Muro ločijo zgolj tri točke, ob ugodnem razpletu vseh preostalih srečanj pa se na vrh lahko zavihtijo tudi Domžale. O tem, kaj vse se še lahko zgodi in kdo ima najboljše karte v boju za končno slavje, smo se pogovarjali s trenerji, ki so nekoč delovali v prvoligaškem tekmovanju – Safetom Hadžićem, Oliverjem Bogatinovom in Damjanom Gajserjem.

O čem smo se pogovarjali z anketiranci:

Komu pripisujejo največ možnosti za uspeh?

Krizi Olimpije v zadnjih krogih.

Vrnitvi navijačev na tribune.

Safet Hadžić: Navijači so lahko plus, a ključna bo priprava na tekmece

Foto: Grega Valančič/Sportida Nekdanji trener Olimpije Safet Hadžić poudarja, da je prvenstvo popolnoma odprto. "Glede na prejšnji teden je v rahli prednosti Maribor, ampak situacija je taka, da so tekme nepredvidljive in do konca ne bomo vedeli, kdo bo prvak," je dejal Hadžić. Dodaja tudi: " Pri Olimpiji mora biti zagotovo nekaj narobe, če tak klub pet tekem zaporedoma ne doseže zmage," in poudarja, da se morajo hitro izvleči iz te krize. Glede navijačev pa pravi: Lahko imajo zelo velik vpliv, kar je za vsako ekipo lahko plus, a če katerokoli od moštev želi osvojiti naslov, ne sme ničesar prepustiti naključju. Zato bo ključnega pomena temeljita priprava na tekmo."

Oliver Bogatinov: Maribor je v prednosti, ker odloča sam o sebi

Foto: Vid Ponikvar Nekdanji športni direktor Maribora Oliver Bogatinov največ možnosti za naslov prvaka pripisuje prav moštvu, kjer je še nekaj mesecev nazaj deloval, saj so "vijoličasti" v točkovni prednosti in sami odločajo v svoji usodi: "Maribor na zadnjih tekmah kaže lepe predstave. Olimpija na drugi strani ima svoje težave in sami se morajo ukvarjati s tem. Videti je, da so ravno v končnici prvenstva v slabi formi." Glede gledalcev verjame, da lahko predstavljajo neko dodatno vzpodbudo: "Za Maribor bo to zelo pomembno prav v zadnjem krogu, ko doma gosti Muro, in mu zato dajem tudi še nekaj več možnosti za končni uspeh."

Damjan Gajser: Vse ekipe nihajo v igri, zato dajem vsem enake možnosti

Foto: Grega Valančič/Sportida Naš zadnji sogovornik pa je Damjan Gajser, nekdanji pomočnik Anteja Šimundže pri Muri. Nobenega moštva trenutno še ne želi potisniti v ospredje: "Vsa moštva nihajo, zato vsem dajem enake možnosti za naslov prvaka. Najbližje naslovu je seveda Maribor, saj sam odloča o svoji usodi. Težko pa rečem karkoli o težavah Olimpije, to je namreč na klubu in trenerju. Kot sem že omenil, so vsi trije glavni kandidati za naslov nihali skozi sezono. Res pa je, da bo tista ekipa, ki bo v zaključku prvenstva pokazala največ zbranosti in koncentracije, na koncu tudi slavila. Maribor pa je zaradi stanja na tabeli trenutno v rahli prednosti pred preostalimi." je dodal in poudaril še, da so navijači lahko velika prednost in imajo velik vpliv predvsem na Maribor in Muro, kar je na koncu lahko tudi jeziček tehtnici v boju za lovoriko.

Preberite še: