Milana Mandarića je sram, počuti se izdanega

Prvi mož Olimpije je pred kratkim znova namignil, da je to zanj morda zadnja sezona v Ljubljani. Od Slovenije bi se rad poslovil z državnim naslovom zmajev, to bi bil njegov tretji, odkar je začel leta 2015 sodelovati z ljubljanskim klubom. Če mu je večino spomladanskega dela kazalo odlično in je Olimpija pod vodstvom Gorana Stankovića ujela ter nato še prehitela Maribor, pa v zadnjih tednih nima razlogov za pretirano veselje.

Zmaji so se resda uvrstili v pokalni finale, v prvenstvu pa so nanizali že pet tekem brez zmage in dovolili neposrednemu tekmecu za naslov, največjemu nasprotniku Mariboru, skok na prvo mesto. Razočaranje po novem neuspehu, porazu v Celju, ki je bilo boljše kar za štiri zadetke (4:0), pa niti ne bi tako zabolelo 82-letnega Američana srbskih korenin, če ga igralci Olimpije ne bi tako razočarali na igrišču.

Marko Šuler je napovedal prevetritev igralskega kadra v poletnem prestopnem roku. Za zdaj je že potrjen prihod branilca Domžal Gregorja Sikoška. Foto: NK Maribor V daljšem sporočilu, ki ga je Olimpija delila z javnostjo na spletni strani, jim je poskušal natočiti čistega vina. Po celjski zaušnici je občutil kombinacijo sramu, ponižanja, razočaranja in občutka izdaje. Že dolgo se ni počutil tako bedno. Nogometašem je očital ogromno stvari. Zlasti pomanjkanje volje, želje in spoštovanja imena Olimpije, obenem pa se je spraševal, zakaj se igralci tako vedejo, če jim je klub omogočil dobre pogoje za delo. Zlasti za slovenske razmere.

Dotaknil se je tudi izjav športnega direktorja NK Maribor Marka Šulerja, ta je v pogovoru za slovenski športni dnevnik EkipaSN omenil, kako so bili Mariboru ponujeni trije zelo pomembni igralci Olimpije. ''Menda na vas ne vplivajo nesmiselne in zahrbtne izjave športnega direktorja našega glavnega tekmeca, postrežene v obliki medijskega nagajanja, ki je pogost način vnašanja nemira pred vsako tekmo Olimpije. Omenjene lažne novice o naših igralcih, ki naj bi želeli prestopiti v njihov klub, niso vredne resnega komentarja. V Olimpiji imamo že nekaj časa takšne, a resnično realne ponudbe mariborskih igralcev, ki bi radi oblekli zeleni dres, a takšne 'igrice' se nam me zdijo dostojne nogometa in poštene igre,'' se glasi del sporočila, ki ga je namenil športnemu direktorju Maribora, trenutno vodilnega prvoligaša, ki je po porazu Olimpije v Celju postal prvi favorit za osvojitev naslova.

Pred Goranom Stankovićem je hud izziv. Če želi do konca sezone prehiteti Maribor, morajo vijolice proti Kopru (v gosteh) ali proti Muri (doma) doživeti spodrsljaj, obenem pa morajo zmaji premagati tako Tabor kot tudi Bravo. Foto: Vid Ponikvar

Zmaji niso več odvisni le od samega sebe, ampak za dosego tako želenega cilja, naslova prvaka, potrebujejo vsaj en spodrsljaj Maribora. V sredo bodo nogometaši Olimpije prvič letos zaigrali pred gledalci v Stožicah. Na drugi strani bo Tabor, predsednik Mandarić pa sporoča: ''Dovolj je! Po včerajšnji sramoti je hudič vzel šalo.'' In dodaja, kako od igralcev pričakuje, da bodo spoštovali ime ter grb kluba, za katerega igrajo.

Odzivi po visokem porazu Olimpije v knežjem mestu:

Njegovo sporočilo objavljamo v celoti brez popravkov:

Čas je, da pokažete, da spoštujete ime Olimpije!

Nogomet je igra, ki ne gre brez čustev. Včasih so zelo močna in jih je težko nadzorovati, včasih evforična, občasno pa tudi polna razočaranj. Kako opisati čustva nas, ki imamo Olimpijo v srcu, po včerajšnjem sramotnem in katastrofalnem porazu proti aktualnemu prvaku, ki se v tej sezoni bori za obstanek? Težko bi izbral prave besede. Tiste, ki najbolj natančno opisujejo moja čustva, pa so kombinacija sramu, ponižanja, razočaranja in občutka izdaje. To je moja peta sezona v Olimpiji in v teh petih letih je bilo veliko uspehov in neuspehov, veselja in navdušenja, tudi razočaranja ni manjkalo, a ne spomnim se, da smo se po eni tekmi počutili tako bedno kot po porazu s Celjem. Ne samo zato, ker smo postavili pod vprašaj sezono, v kateri smo bili večino časa prevladujoči, ampak predvsem zaradi vtisa, da ekipa, ki je včeraj nosila dres Olimpije, ni pokazala niti želje niti volje, da bi igrala dostojno tega dresa. Dragi fantje, ne vem, kako se počutite, ampak mene je res sram.

V čem je problem? Igrate na najlepšem stadionu v državi. Imate vse pogoje za igro in trening. Bolje ste stimulirani kot 90% slovenskih nogometašev. Če je bila ekipa na začetku poletne sezone še neuigrana, zdaj zagotovo ni, in bolj ko se bližamo koncu sezone, bolj neprepričljiva je igra in bolj skromni so rezultati. Da zmorete in da ste sposobni, ste pokazali na tekmi z Domžalami, ko smo bili vsi ponosni, da smo del te velike Olimpije in te odlične igre. Je morda problem v pritisku, ki ga težko prenašate? Je lahko ta pritisk močnejši od želje in volje po zmagi, ko igrate za največji klub v državi, od želje, da pokažete športni duh in željo po uspehu? Predstavljajte si zdravnika, ki nekoga ne more operirati, ker čuti pritisk! Ja, dragi fantje, vi ste profesionalci, tega ne pozabite. Menda na vas ne vplivajo nesmiselne in zahrbtne izjave športnega direktorja našega glavnega tekmeca, postrežene v obliki medijskega nagajanja, ki je pogost način vnašanja nemira pred vsako tekmo Olimpije. Omenjene lažne novice o naših igralcih, ki naj bi želeli prestopiti v njihov klub, niso vredne resnega komentarja. V Olimpiji imamo že nekaj časa takšne, a resnično realne ponudbe mariborskih igralcev, ki bi radi oblekli zeleni dres, a takšne "igrice" se nam me zdijo dostojne nogometa in poštene igre.

Dovolj je! Po včerajšnji sramoti je hudič vzel šalo. V sredo boste igrali v naših Stožicah pred našimi navijači, ki so kljub vsem prepovedim in omejitvam redno spremljali vašo igro skozi luknje na ograji stadiona, z bližnjih stavb in mostov, ter so vam pripravili izjemen ognjemet podpore na derbiju in pokazali, da od vas pričakujejo, da boste spoštovali ime ter grb kluba, za katerega igrate. Na vas je, da pokažete, da ga resnično spoštujete in da mu želite vrniti vsaj del tega, kar je klub dal za vas.

Milan Mandarić, predsednik NK Olimpija Ljubljana