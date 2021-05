Skrivnost filozofije junaka, o katerem govori vsa Slovenija

Če so navijači Celja večji del zgodovinske sezone izgubljali živce in se držali za glavo, ko so spremljali propadanje šampionske rumeno-modre barke ter njenega težko prigaranega ugleda, je zdaj marsikaj drugače. Ko je v začetku leta prevzel ekipo Jiri Jarošik, je celjsko ekipo povlekel v rezultatsko krizo, kakršni ni bila priča že leta. Primanjkovalo je vsega. Zmag, zadetkov, energije, optimizma. Nogometaši so se vrteli v začaranem krogu, ideje novega trenerja niso prinašale ustreznih rezultatov, vse resnejša je bila grožnja s sramotnim izpadom v drugo ligo. Ko so branilci naslova zaostali tudi za osmim mestom, je vrag dokončno vzel šalo.

Vodstvo celjskega kluba se je le odzvalo in povleklo pričakovano potezo. Poslovilo se je od 43-letnega Čeha, na stadion Z'dežele pa pripeljalo pet let starejšega Agrona Šaljo, ki ima več izkušenj z vodenjem izbranih vrst kot pa prvoligaških klubov. To ni zmotilo vedno bolj zaskrbljenih državnih prvakov. Očitno jih je spremljal dober šesti čut.

Šalja: Pomembno je, da ohranimo trezne glave

Trener iz Ljubljane je na celjski klopi na šestih tekmah vknjižil pet zmag. Izgubil je le na gostovanju pri Bravu, kjer so njegovi izbranci pri 0:0 zapravili kazenski strel in zadeli okvir vrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Če so z Jarošikom, ki je nasledil tvorca zgodovinskega uspeha Dušana Kosića, naredili veliko napako, so z izborom Ljubljančana zadeli v polno. V zgolj treh tednih se je spremenilo ogromno. Zdaj je prisotna vedrina, vrnila se je zmagovalna miselnost, nogometaši spet uživajo v igri, v tem, kar počnejo na igrišču, pa so tako uspešni, da preskakujejo skoraj vse ovire. Vse to je uspelo sproščenemu in preudarnemu ''čarovniku'' iz Ljubljane, ki je celjsko epizodo začel z zmago nad Radomljami v pokalu, nato ugnal Maribor, po veliki smoli ostal brez točk pri Bravu, a nato prekrižal načrte Taboru, Kopru v polfinalu pokala, v nedeljo pa še Olimpiji.

''Ko sem prevzel to ekipo, sem verjel v te fante, ki sem jih spremljal že prejšnjo sezono. Vem, da so kakovostni. Zame je bil to izziv. Mi pač delamo iz dneva v dan in se trudimo, da bi bili boljši. Poskušamo se ne ozirati na preostale stvari. Za zdaj nam gredo stvari dobro, a še nismo na cilju. Pomembno je, da ohranimo trezne glave. Osredotočeni smo na naslednjo tekmo, da bi bili pravi že v sredo,'' se dobro zaveda, da kljub sanjskemu nizu ni naredil še ničesar oprijemljivega.

Celjani si še niso zagotovili obstanka, ta trenutek so še vedno na devetem mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije, v katerih je zaradi pregovora o okroglosti žoge mogoče prav vse, če pa se jim ne bi izšlo še 25. maja v finalu pokala, bi ostali tudi brez lovorike in Evrope, s tem pa bi bila sezona 2020/21, zgodovinska za celjski nogomet v številnih pogledih, saj so rumeno-modri prvič branili naslov, lahko označena kot velik neuspeh.

Uprava skrbi, da lahko dela v miru

Veliko nogometašev Celja je spoznal že kot selektor mladincev oziroma kadetov. Foto: Grega Valančič/Sportida Zato se Šalja na vse kriplje trudi, da njegovi izbranci, to velja zlasti za mlade igralce, ki ponavadi radi hitreje poletijo v pričakovanjih in samopodobi, ostanejo trdno na tleh. S tem ima veliko izkušenj iz reprezentance, kjer je z mladinci in kadeti dosegal zavidljive uspehe, se s Slovenijo uvrstil tudi na evropsko prvenstvo, pri tem pa vodil nemalo nogometašev, s katerimi zdaj sodeluje v Celju.

''Če je evforija, ni dobro. Nasprotje evforiji pa je depresija, kar spet ni dobro. Mora biti neko ravnovesje. Pri sebi se poskušam truditi, da ostanem miren, da ostanejo mirni tudi fantje. Sploh v tem položaju, ko je to zelo pomembno. Hvala bogu, da imamo v upravi podporo. Da v miru delamo in da imamo vse pogoje. Vsaka ekipa potrebuje to,'' se zahvaljuje delodajalcem za izraženo podporo, izbrancem pa, kljub temu, da so jo v zadnjih tednih zagodli tako Mariboru kot tudi Olimpiji, sporoča, naj ostanejo na trdnih tleh. ''Vsaka tekma šteje tri točke. Lepo je premagati vsakogar, tudi ko smo premagali Sežano, je bila tekma zelo pomembna.''

"Treba je pomagati preostalim fantom, da niso v svojem filmu"

Zanimivo je, da je v reprezentanci do 19 let eno leto sodeloval tudi z Goranom Stankovićem. Oba sta Ljubljančana, dobro se poznata. Njuno novo rivalstvo pa bo še višjo točko doživelo 25. maja na Bonifiki, ko se bo odločalo o pokalni lovoriki. Celjani so si finale pokala priborili 24 ur po Ljubljančanih, a vseeno nedeljsko tekmo odigrali, kot da premorejo veliko več energije in svežine od tekmecev. Kako jim je to uspelo?

''Če razmišljaš, kako je kaj težko, ti je težko v življenju. Če pa poskušaš to miselnost obrniti … Stvar je v tem, kako pristopiti, ko imaš pravo miselnost. Seveda se je treba na trenutke bojevati s fanti. Niso pomembni le igralci, ki igrajo. Pomembni so vsi, tudi tisti, ki je 18. ali 19. Vsi so pomembni, ker sestavljajo ekipo. Vsi so v isti garderobi. Treba je pomagati tudi drugim fantom, da živijo isto zgodbo, da niso v svojem filmu. Treba je zdržati do konca sezone, potem pa se bodo polagali računi in se bo videlo, kako naprej.''

Naslednja tekma bo Celjane v sredo ponesla na Primorsko. Odhajajo v Novo Gorico, ki se seli v drugo ligo. To bo derbi začelja, dvoboj dveh najslabših ekip v tej sezoni, čeprav se celjski navijači zagotovo sprašujejo, kaj bi bilo, če bi ekipo že prej prevzel Šalja. Ji potem ne bi bilo treba skrbeti, kako prehiteti v tem spomladanskem delu izjemno razpoložene in neugodne Kidričane? Kdo ve.

Šalja ostaja na trdnih tleh in sporoča, kako se bodo računi polagali 22. maja. Kar zadeva prvenstvo. Tri dni pozneje pa ga čaka nekaj, o čemer Celjani sanjajo že 16 let. Izziv pokalne lovorike! In to vse v kaotični sezoni, v kateri Celjani lahko tako izpadejo kot tudi osvojijo lovoriko!