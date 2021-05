Šimundža poslal sporočilo Mariboru: Fantje so lačni #video

Črno-beli nogometaši so zveste privržence, ki so lahko v sredo v Fazaneriji prvič letos spremljali ljubljence na delu v živo, osrečili z izvrstno predstavo proti Domžalam. Zmagali so s 3:0, si zagotovili Evropo, najmanj tretje mesto, hkrati pa poskrbeli za nič koliko statističnih presežkov. Kar pa je najpomembneje, so v sredo zvečer, po senzacionalni zmagi Tabora v Stožicah, izvedeli, da ostajata v igri za naslov le še dva kluba. Le še Maribor in Mura.

Luka Bobičanec je lani z Muro osvojil pokal. Lahko letos stori korak naprej in prvič postane slovenski prvak? Foto: Grega Valančič/Sportida

Osnovni cilj, na katerega je skromno celotno sezono opozarjal Ante Šimundža, je tako uresničen. Mura bo igrala v Evropi. Bi lahko črno-beli uspešno sezono še nadgradili, prekrižali načrte vijolicam in se polastili velikega naslova? "V vsakem primeru smo profesionalci, športniki. Nedavno je Bobi (Luka Bobičanec, op. p.) dejal, kakšni bi bili mi športniki, če ne bi želeli biti prvi. Kar prinese sama sezona, je ena stvar, kako so stvari nastavljene pred sezono, je druga stvar, a če se bo ukazala priložnost, bomo mi tisti, ki bomo dali breme na hrbet in ga skušali prenesti do cilja kot prvi," je Šimundža napovedal dramatični zaključek Prve lige Telekom Slovenije, v katerem bo skušala Mura doseči tisto, kar ji ni uspelo še nikoli.

Obradović: Dali bomo vse od sebe, da premagamo Maribor

Novi slovenski prvak bo znan v soboto, malce pred 22. uro. Bo Maribor osvojil 16. naslov ali Mura prvega? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Dvakrat je že osvojila pokalno tekmovanje, dvakrat v zgodovini pa je končala prvenstveno sezono na drugem mestu. Podprvakinja je bila v sezonah 1993/94 in 1997/98. Prvič je zaostala šest točk za Olimpijo, drugič pa devet točk za Mariborom. Zdaj je napočil trenutek, ko lahko sklene sezono pred obema največjima slovenskima kluboma, in poskrbi, da se Murska Sobota pridruži seznamu slovenskih mest, ki so nazdravljale nogometnemu prvaku. Za zdaj so na njem Maribor, Ljubljana, Nova Gorica, Domžale, Celje in Koper.

"En korak smo že naredili, ne smemo pa biti evforični. Bomo po 36. krogu videli, kako bo. Bomo pa dali vse od sebe, da zmagamo tudi zadnjo tekmo," je po zmagi nad Domžalami povedal Matko Obradović. Prvi vratar Mure, ki odlično pozna Ljudski vrt, saj se je pred selitvijo v Prekmurje dokazoval na Štajerskem, je to povedal neposredno po zmagi nad Domžalami (3:0). Takrat še ni vedel, da bo Olimpija z neuspehom proti Sežančanom izpadla iz igre za naslov in s tem omogočila Muri neposreden lov na naslov. Mura zdaj dobro ve, kaj mora storiti. Tri točke jo popeljejo v sedma nebesa.

Odmevi Matka Obradovića in Anteja Šimundže:

"Naredili smo korak naprej, si zagotovili najmanj tretje mesto. Imamo večje število točk kot v prejšnji sezoni, prejeli smo manj zadetkov. Iz statističnega aspekta je to zelo dobra sezona. Dejstvo pa je, da imamo za odigrati še eno tekmo. In enostavno, fantje so lačni (uspeha, op. p.)," je Šimundža jasno dal vedeti, kaj ga zanima v soboto. Želi pokvariti zabavo klubu, ki ga tudi nosi v srcu, saj je kot napadalec in trener Maribora izkusil številne veličastne trenutke v Ljudskem vrtu. A zdaj ima priložnost, da v njegovem rojstnem mestu popelje na slovenski piedestal Muro! In spiše zgodovino, kot še nihče pred njim.

Primerjava učinka Mure v sezonah 2019/20 in 2020/21:

2019/20 2020/21 Število točk 56 60 Število doseženih zadetkov 54 47 Število prejetih zadetkov 42 25 Mesto na lestvici 4. 2.

Ali mu bo uspelo? V to se lahko prepričate v soboto, ko se bo neposredni prenos dogajanja v Mariboru, kjer žal na tribunah ne bo mest za navijače Mure, na Planet TV začel ob 19.50.