Rožman pred bitko vseh bitk: Mura je nedvomno izkušenejša, a … #video

Pred Mariborom je jasen cilj. Še nekaj tednov nazaj so za Olimpijo zaostajali kar sedem točk, zdaj pa jih lahko do naslova prvakov popelje že sobotni remi z Muro! Vijolice, ki imajo tri točke več od Mure, morajo tako ostati neporažene, saj bi jih drugače črno-beli zaradi boljšega razmerja v medsebojnih tekmah prehiteli.

Aleks Pihler se bo v soboto proti Muri potegoval za naslov državnega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani so v prvenstvu nanizali že tri tekme brez prejetega zadetka. Če bi tako zdržali še zadnjih 90 minut v tej sezoni, bi v mestu ob Dravi sledila velika "čaga"! "Super, da smo stabilni v obrambi in ne prejemamo zadetkov. Tudi spredaj smo vse bolj razigrani. To je treba potrditi še v soboto," je po zadnji zmagi, ko je Maribor na Bonifiki premagal Koper (3:0), poudaril Aleks Pihler.

Rožman prvič pod žarometi in pred gledalci v Mariboru

Njegov trener Simon Rožman je zelo zadovoljen z igro v obrambi, zlasti zaradi tega, ker razpolaga z mlado in dokaj neizkušeno ekipo. Kar se tiče tega, je prepričan, da ima Mura v svojih vrstah več izkušenj.

"Negotovost v boju za vrh je še posebej zanimiva za gledalce, kot trener pa se ukvarjam z izzivom, ki ga prinaša za našo mlado ekipo. Če pogledamo kader, je Mura nedvomno izkušenejša, a to ne bi smelo biti pretiranega pomena v zadnjem krogu. Pot je zastavljena, vsi skupaj želimo videti našo ekipo, ki bo igrala dober nogomet. V tem finišu pa veliko pomeni spoznanje, da bodo z nami tudi navijači, ki bodo fantom lahko v veliko pomoč v trenutkih, ko morda v določenem delu tekme ne bo šlo vse po željah," se Rožman veseli svojega prvega dvoboja, ko bo vodil NK Maribor ne le pod žarometi, ampak tudi pred večjim številom gledalcem. V Ljudskem vrtu naj bi jih bilo dva tisoč, trener vodilnega prvoligaša pa je prepričan, da bo zvesto mariborsko občinstvo priskočilo na pomoč igralcem tudi v trenutkih, ko jim oziroma če jim ne bi šlo po načrtih.

Lepo je videti, ko se mečejo na glavo za svoj klub

Zaveda se, kako nevarna je Mura. V sredo je doma zasenčila Domžale, ki so jo pred nekaj tedni dvakrat zagodli Rožmanovi četi, zdaj, ko ima v žepu že prigarano vozovnico za Evropo, si bo skušala prilastiti še največjo nagrado. Bo pa naletela na zelo borbeno in disciplinirano ekipo, ki si je za vse, kar je prikazala v Kopru, s strani trenerja prislužila pohvale. Sploh, ker je skoraj uro igrala z igralcem manj (Denis Klinar ne bo mogel kandidirati za sobotni derbi), a zadržala vse koprske napade.

"Bili smo zelo dosledni pri pokrivanju in z dobro komunikacijo, sodelovanjem, homogenostjo, ki jo želimo kazati kot ekipa. Seveda še imamo določene pomanjkljivosti, je pa lepo videti fante, ko se mečejo na glavo za svoj klub. Tudi igra je bila v večjem delu tekme na visokem nivoju, sprejemali smo dobre odločitve v zadnji tretjini, kar je prava popotnica za finiš prvenstva. Predvsem pa za naslednjo sezono, ko so smernice jasno zastavljene," je Rožman vedno bolj zadovoljen s tem, kar spremlja na zelenici.

Kotnik jo je odnesel brez zloma

Andrej Kotnik, strelec drugega zadetka vijolic v Kopru, bo nared za bitko za prvaka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V dodatno dobro voljo ga je spravila informacija glede zdravstvenega stanja Andreja Kotnika. "Pregled je pokazal, da nima zlomljenega nosu. Dobil je udarec, a brez hujših posledic, tako bo med kandidati za nastop tudi v soboto," sporočajo pri mariborskem klubu, ki je nazadnje osvojil naslov prvaka v sezoni 2018/19. To je bila tudi zadnja lovorika, ki jo je osvojil.

Če bi v soboto ostal praznih rok proti Muri, bi izkusil še drugo zaporedno sezono brez osvojene lovorike, kar bi bil velik udarec klubskim ambicijam, zaradi nesodelovanja v kvalifikacijah za ligo prvakov pa tudi klubski blagajni. Zato bo v soboto prisoten ogromen vložek.