Policija bo v soboto budno spremljala navijače v Mariboru

Policisti bodo v soboto, ob odločilni tekmi zadnjega, 36. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Muro, ki bo dala prvaka za sezono 2020/21, budno nadzorovali navijače, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. "Policija bo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje," so zapisali v sporočilu za javnost.