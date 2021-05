Kaj sproščanje ukrepov pomeni za obiskovalce športnih prireditev?

Dodane so tudi izjeme pri obveznem testiranju za osebe, ki so prebolele covid-19, če so bile po izteku osem mesecev od začetka simptomov ali pozitivnega PCR testa cepljene le z enim odmerkom kateregakoli cepiva, ki ga kot primernega določa vladni odlok.

Veljavnost odloka o športu se sicer podaljšuje do vključno 30. maja; od 17. maja so treningi in tekme dovoljeni vsem športnikom, ki jih določa zakon o športu, pa tudi športno rekreativna dejavnost v skupini do 50 vadečih. Na tekmovanjih je bilo po dosedanjem odloku lahko do 50 odstotkov zapolnjenih sedišč ob predpogoju testiranja na novi koronavirus oziroma za cepljene in prebolevnike.

Nova ureditev bo začela veljati 22. maja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nova ureditev bo začela veljati 22. maja

Glavna siceršnja novost odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb je črtanje omejitve števila udeležencev na organiziranih javnih shodih in prireditvah. Število udeležencev tako ne bo več omejeno s številko, doslej jih je bilo 50 razen za izjeme, kot so športne prireditve, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Po objavi v uradnem listu bo nova ureditev o prisotnosti gledalcev na športnih tekmovanjih začela veljati 22. maja.

Po današnji seji vade so sporočili, da zaradi večje jasnosti pravne ureditve odlok izrecno določa, da se za gledalce na športnih prireditvah ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb, podobno kot tudi ne za kulturne prireditve. Dopolnjen pa je pogoj pri omejitvi zasedenosti sedišč v zaprtih javnih prostorih in na prostem.