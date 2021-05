Alarm zvoni kar šestim klubom. To bo še razburljivo.

Pred sklepnim dejanjem Prve lige Telekom Slovenije v (dvo)boju za naslov prvaka najbolje kaže Mariboru, v bitki za obstanek, štirje klubi se želijo izogniti devetemu mestu, pa so v najslabšem položaju Celjani. Kaj vse se lahko zgodi v soboto? Mogočih scenarijev je ogromno, sprehodili smo se skozi vse in ugotovili, da bo zadnji krog razburljiv kot že dolgo ne.

Prva liga Telekom Slovenije, zadnji krog: Sobota, 21. maj:

16.00 Bravo – Olimpija

16.00 Tabor – Gorica

16.00 Celje – Koper

16.00 Domžale – Aluminij

20.00 Maribor – Mura

Dramatična končnica prvoligaške sezone bi bila lahko še bolj vroča, če bi se za državni naslov še vedno potegovala Olimpija, a so Ljubljančani po usodnem sredinem spodrsljaju s Taborom (1:2) ostali brez teoretičnih možnosti. Tako je izostal morebiten "trikotnik" kandidatov za naslov. Seznam potencialnih novih prvakov se je skrčil na dve imeni. Kot najboljša lahko ciljno črto prvoligaškega maratona prečkata le še vodilni Maribor in drugouvrščena Mura, ki za vijolicami zaostaja tri točke. Izračun, kdo kaj potrebuje za uresničitev velikega cilja, je tako preprost.

Za Prekmurce šteje le zmaga

Ante Šimundža je državne naslove osvajal že z Mariborom, zdaj lahko to v soboto ponovi še z Muro. In to v Ljudskem vrtu, na katerega ga vežejo prekrasni spomini. Foto: Marjan Kelner / Sportida Prekmursko-štajerski spopad za krono se bo v Ljudskem vrtu v soboto začel ob 20. uri. Gostiteljem bi za dokončno zagotovitev prvega mesta, to bi bil že 16. državni naslov Maribora, zadoščala že točka. Če bi ostali neporaženi, bi zadržali točkovno prednost pred Muro.

Če pa bi proti črno-belim doživeli poraz, bi ostali brez tako želene lovorike. Zgodovinskega uspeha bi se tako veselili Prekmurci, saj bi se po točkah izenačili z Mariborom. Ker pa v tem primeru ne odloča skupna razlika v zadetkih (Maribor ima +25, Mura pa +22), ampak razmerje medsebojnih obračunov v tej sezoni, bi se "kanta" preselila v Mursko Soboto, saj bi imeli izbranci Anteja Šimundže boljši izkupiček z medsebojnih tekem.

Kako so se sicer razpletli obračuni med Muro in Mariborom v tej sezoni? Mura je v tej sezoni najprej doma premagala Maribor z 2:0, spomladi se je dvoboj v Fazaneriji končal brez zadetkov (0:0), vijolice pa so na edini tekmi v Ljudskem vrtu zmagale z 2:1. Tako bi se Mura z zmago v soboto vpisala pod zgodovinski dosežek, Mariboru pa bi ustrezal že neodločen rezultat.

Če Celje ne zmaga, ga čaka pot v Novo mesto

Celjani se zavedajo, da v soboto proti Kopru zanje pride v poštev le zmaga. V vsakem drugem primeru bi sezono končali na predzadnjem mestu, tako pa si še ne bi zagotovili obstanka. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnji krog Prve lige Telekom Slovenije bo odgovoril na skoraj vsa odprta vprašanja. Določil bo prvaka, nejasno pa bo ostalo, kdo bo poleg Maribora, Mure in Olimpije še zaigral v Evropi. V igri so Domžale in Celje, več pa bo jasno šele v torek, po finalu pokala v Kopru. Za zdaj je v Prvi ligi Telekom Slovenije dokončnih le nekaj stvari. Prvaka sta lahko le še Maribor ali Mura, Evropo si je poleg njiju zagotovila še Olimpija, Domžale bodo končale sezono na četrtem mestu, Tabor si je že zagotovil obstanek, Gorica pa je izpadla v drugo ligo.

Ostanejo še štirje klubi (Bravo, Aluminij, Koper in Celje), ki so tesno skupaj na razpredelnici. Prvi trije imajo 42 točk, devetouvrščeni Celjani, tudi branilci naslova, pa zaostajajo dve točki. Ker pa v zadnjem krogu gostijo Koprčane, imajo lepo priložnost, da si z zmago neposredno priigrajo prvoligaško vstopnico tudi za sezono 2021/22. Če izbranci Agrona Šalje, ki je v sedmih nastopih, odkar vodi rumeno-modre, vknjižil kar šest zmag, v soboto doma ne bodo premagali Koprčanov (pred kratkim so jim na stadionu Z'dežele zagrenili življenje že v polfinalu pokala Slovenije), bo dokončno znana usoda dodatnih kvalifikacij. V tem primeru bi se sezona Celjanom še kako podaljšala, saj bi se najprej v torek, 25. maja, v finalu pokala v Kopru potegovali za lovoriko in Evropo, le nekaj dni za tem pa v dveh srečanjih proti drugoligaškemu podprvaku Krki reševali obstanek med elito.

V "trikotniku" bi jo najslabše odnesel Bravo

Če Dejan Grabić v soboto v ljubljanskem spopadu z Olimpijo ne bo osvojil vsaj točke, bi lahko po enem izmed številnih scenarijev sezono končal tudi na nehvaležnem devetem mestu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Če pa bi Celje zmagalo, se odpira kar nekaj možnosti, v katerih bi lahko odločalo razmerje medsebojnih srečanj, če bi določeni klubi sezono končali z enakim številom točk. Preverimo podrobneje.

Če bi Celjani zmagali, bi imeli 43 točk in prehiteli Koprčane (42). Obstaja pa možnost, da bi z 42 točkami stresno sezono 2020/21 sklenila tudi Bravo (v soboto bo doma pričakal ranjeno Olimpijo, ki jo v torek čaka še finale pokala, na lestvici Prve lige Telekom Slovenije pa ne more višje od drugega oziroma nižje od tretjega mesta) in Aluminij (v soboto bo gostoval v Domžalah, ki so zacementirane na četrtem mestu, pot do Evrope pa bodo lovili prek Olimpije, za katero bodo v torek stiskali pesti v finalu pokalnega tekmovanja). Kaj bi se zgodilo v tem primeru?

Če bi vse tri ekipe sezono končale z 42 točkami, bi odločal "trikotnik", v katerem bi bila najboljša Aluminij in Koper (oba bi imela tri zmage, tri remije in dva poraza), najkrajšo pa bi potegnil Bravo (ena zmaga, štirje remiji in trije porazi), tako da bi v tem primeru kot predzadnji končal Bravo in moral igrati dodatne kvalifikacije proti Krki.

Medsebojne tekme Brava, Aluminija in Kopra v tej sezoni:

Aluminij Bravo Koper Aluminij / 1:1 (g), 1:1 (d), 1:0 (g), 3:0 (d) - ALUMINIJ 1:1 (d), 0:1 (g), 0:1 (d), 3:0 (g) - KOPER Bravo 1:1 (d), 1:1 (g), 0:1 (d), 0:3 (g) - ALUMINIJ / 0:0 (d), 1:2 (g), 3:0 (d), 0:0 (g) - BRAVO Koper 1:1 (g), 1:0 (d), 1:0 (g), 0:3 (d) - KOPER 0:0 (g), 2:1 (d), 0:3 (g), 0:0 (d) - BRAVO /

Če bi 42 točk na koncu zbrala le Aluminij in Koper, bi bili uspešnejši Primorci, tako da bi Kidričane čakali dodatni tekmi za popolnitev 1. SNL. Če bi 42 točk osvojila Bravo in Koper, bi se rešili Ljubljančani, kanarčki, ki jih je po porazu z Mariborom prevzel Nedžad Okčić (Koper je leta 2010 popeljal do naslova prvaka), pa bi morali igrati dodatne kvalifikacije. Če bi bila po zadnjem krogu z 42 točkami izenačena Aluminij in Bravo, pa bi se veselili na Štajerskem, saj Šiškarji v tej sezoni niso niti enkrat premagali Kidričanov.

Kdo bo nasledil Celjane na seznamu prvakov? Maribor ali Mura? Odgovor bo znan v soboto malce pred 22. uro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Obeta se torej zelo pestra sobota. Ob 16. uri se bo razplamtela bitka za obstanek, v kateri se želijo štirje klubi izogniti devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam z novomeško Krko, štiri ure pozneje pa se bo pod žarometi Ljudskega vrta, neposredni prenos na Planet TV se bo s studijskim delom začel že deset minut prej, začel dvoboj vseh dvobojev. Maribor in Mura se bosta udarila za naslov prvaka, na tribunah pa bo okrog dva tisoč gledalcev, kar zagotavlja spektakel, kakršnemu Prva liga Telekom Slovenije ni bila priča že dolgo časa.