Pozabili na Maribor in Muro, najboljše imajo Olimpija in Domžale

V igri za laskavo priznanje so še trije nogometaši iz Slovenije, BiH in Srbije.

V igri za laskavo priznanje so še trije nogometaši iz Slovenije, BiH in Srbije. Foto: SPINS

V igri za najboljšega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2020/21 so le še trije. Ne nosijo dresa Maribora oziroma Mure, ki bosta v soboto zvečer obračunala za naslov prvaka, ampak se dokazujejo pri Olimpiji in Domžalah. To so Timi Max Elšnik, Senijad Ibričić in Đorđe Ivanović.

Če se bosta za naslov prvaka udarila Maribor in Mura, pa bo lovoriko SPINS XI, namenjeno najboljšemu nogometašu sezone, prejel nekdo, ki je iz boja za prvo mesto izpadel že pred zadnjim krogom. Tako se ne bo ponovilo leto 2020, ko je kapetan Celja Mitja Lotrič najprej dvignil v zrak "kanto" in se podpisal pod zgodovinski podvig celjskega kluba, nato pa prejel še priznanje za najboljšega nogometaša sezone, ki so mu ga z glasovi namenili stanovski kolegi, trenerji, novinarji in navijači.

Elšnik v igri za kar dve lovoriki

Letos bo največje individualno priznanje, kar jih premore Prva liga Telekom Slovenije, prejel nekdo drug. V igri so nogometaša Olimpije Đorđe Ivanović in Timi Max Elšnik, ki sta v sredo po domačem porazu s Taborom (1:2) ostala brez zadnje možnosti za osvojitev državnega naslova, ter kapetan Domžal Senijad Ibričić, ki je boj za (vsaj) tretje mesto dokončno izgubil isti dan v Fazaneriji. Tako za priznanje najboljšega nogometaša sezone kandidirajo kapetana Olimpije in Domžal ter srbski napadalec. Ta je najbolj navduševal v jesenskem delu, spomladi pa padel v strelsko krizo in z Olimpijo po nizu neuspehov zdrsnil na zdajšnje tretje mesto.

Razočaranje NK Olimpija po porazu s Taborom (prispevek Mateja Podgorška/Planet TV):

Bo pa zanimivo, saj bo Ibričić, nekdanji zvezdnik bosanskega nogometa, v torek stiskal pesti prav za Ivanovića in Elšnika. Če bodo zmaji v finalu pokala premagali Celjane, si bo namreč evropsko vozovnico priigrala tudi rumena družina iz mesta ob Kamniški Bistrici.

Za naziv najboljšega mladega nogometaša se potegujejo kandidati iz Domžal, Kopra in Olimpije. Foto: SPINS

Znani so tudi trije nominiranci za najboljšega mladega nogometaša sezone. Največ glasov so zbrali Nardin Mulahusejnović (Koper), ki si v tem trenutku z Janom Mlakarjem deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev tekmovanja, Dario Kolobarić (Domžale) in Timi Max Elšnik, sicer tudi kapetan slovenske mlade reprezentance, ki je letos nastopila na "domačem" evropskem prvenstvu do 21 let. Maribor in Mura sta ostala brez nominiranca tudi v tej kategoriji.

Zmagovalci rubrik in najboljša enajsterica bodo znani v soboto popoldne, ko bo po tekmah sledila tudi slavnostna podelitev priznanj.