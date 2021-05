Kapetan Mure napovedal fešto in pol: Domov me ne bo dva dni! #video

Ko so nogometaši Mure lani postali pokalni zmagovalci, je Murska Sobota dostojno proslavila ogromen uspeh črno-belih. Kako bo šele zdaj, ko so stopili še korak višje in postali državni prvaki? O tem je sproščeno pred kamerami Planet TV spregovoril Žiga Kous in napovedal, kako ga čaka dvodnevno rajanje. ''Po smo osvojili pokal, me ni bilo domov en dan. Zdaj me ne bo dva,'' je v zanosu sreče povedal kapetan Mure, ki ga je le nekaj trenutkov pozneje doletelo častno opravilo, saj je kot prvi dvignil ''kanto''.

Po zmagi nad Mariborom so se nogometaši Mure najprej zahvalil navijačem za bučno podporo, trener Ante Šimundža se jim je nekajkrat poklonil, nato pa si dali duška na zelenici. Bilo je vsega. Nazdravljanja in polivanja s šampanjcem, petja, objemanja, skandiranja, podajanja čestitk. Zabava pa se bo očitno po Mariboru preselila še v Mursko Soboto, o čemer je brez zadržkov pred kamerami spregovoril pri soigralcih zelo priljubljeni kapetan Žiga Kous. ''V Murski Soboti pričakujem fešto, kaj pa drugega. Lahko samo povem, da me ne bo dva dni domov. Ko smo osvojili pokal, me ni bilo en dan domov, zdaj pa me ne bo dva," je povedal novinarki Sari Pakiž in navdušil javnost.

Fotogalerija iz Maribora, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Kaj pa je povedal o tekmi in naslovu? ''Izredno smo veseli, navijači so si to zaslužili, pa mislim, da tudi naša ekipa,'' je dejal bočni branilec Mure in na vprašanje, kaj jim je povedal trener ob polčasu, ko se je Maribor z zadetkom Jana Mlakarja vrnil v igro (1:1), odvrnil: ''Rekel nam je, da imamo kakovost. Rekel nam je, da če smo zabili enega, lahko še enega ali pa dva. To se je tudi pokazalo. Pokazali smo karakter. Zasluženo smo zmagali,'' je žarel od sreče v Ljudskem vrtu.

Nogometaši Mure so dosegli največji uspeh v zgodovini kluba. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Njegov soigralec Nino Kouter, že oblečen v slavnostno majico v čast prvakov, je dodal: ''Ne vem, kaj naj povem. Sploh se ne zavedam, kaj smo naredili. Čestitam bi svojim soigralce na prikazani igri,'' je dejal slovenski reprezentant, nato pa so ga soigralci odvlekli od kamer, kjer se je predal strastem, ter zapel z aktualnimi državnimi prvaki.

Junake v črno-belih dresih čakajo v prihodnjih dneh prijetna opravila. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Med njimi je bil tudi Luka Bobičanec, z 11 zadetki najboljši strelec črno-belih v tej sezoni. "Vsa čast celemu Prekmurju. Vsa čast ekipi, fantom, trenerju, navijačem na tribunah. Brez besed sem, hvala vsem," je bil vzhičen hrvaški legionar, ki ga podobno kot soigralce čaka še ogromno proslavljanja.