Celjani so se rešili, Koper se je znašel v težavah #video

Celje : Koper 2:1 (1:1) Stadion Z'dežele, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič.

Strelci: 1:0 Sokler (4.), 1:1 Mulahusejnović (43.), 2:1 Božić (87./11 m). . Celje: Rozman, Kadušić, Zaletel, Stojinović, Kerin, Benedičič, Rorič (od 70. Novak), Šporn, Božić (od 89. Čalušić), Kuzmanović, Sokler (od 70. Dangubić).

Koper: Adam, Rajčević, Pejić, Žužek, Dodlek, Caimacov (od 88. Vršič), Palčič (od 88. Mišić), Jozinović, Guberac, Barišić (od 69. Vekić), Mulahusejnović (od 83. Spinelli). Rumena kartona: Mulahusejnović, Jozinović.

Rdeči karton: Jozinović (85.).

Celjani so na izjemno pomembnem obračunu na kolena položili Koprčane in se izognili kvalifikacijskima tekmama za obstanek v PLTS. Dodatna obračuna s Krko, drugouvrščeno ekipo iz 2. slovenske nogometne lige, po današnjem porazu v mestu grofov čaka osmoljence današnje tekme iz Kopra, ki so osvojili deveto mesto v domačem elitnem ligaškem tekmovanju.

Štajerci so tekmo odprli na najboljši možni način in že v četrti minuti povedli z 1:0. Večino dela je opravil Mićo Kuzmanović, ki je v bliskovitem nasprotnem napadu po desni strani preudarno podal do Esterja Soklerja, ki je z močnim in natančnim strelom ukanil nemočnega gostujočega vratarja Davida Adama.

Zadetek Esterja Soklerja:

Primorci, ki v zadnjem času niso blesteli na zelenih igriščih - na zadnjih osmih tekmah v PLTS so le dvakrat remizirali in šestkrat izgubili, zavoljo tega je vodstvo kluba v prvi polovici tega tedna razrešilo italijanskega trenerja Rodolfa Vanolija in na njegovo mesto začasno ustoličilo Nedžada Okčića - so v nadaljevanju imeli jalovo pobudo, Celjani pa so svoje priložnosti iskali v nasprotnih napadih.

Koprčani so še najbolj pritisnili sredi prvega polčasa, po dolgi podaji Gorana Jozinovića z leve strani je strel Žana Žužka z glavo končal prek vrat domačega čuvaja Matjaža Rozmana. Disciplinirani Celjani so v 27. minuti izpeljali novo bliskovito akcijo, po podaji Kuzmanovića pa je strel Luke Kerina z 20 metrov švignil mimo leve vratnice Kopra.

V 40. in 41. minuti je imel dve (pol)priložnosti še Ivan Božić. Njegov prvi strel z glavo dobro postavljenemu gostujočemu vratarju ni povzročil nobenih preglavic, njegov drugi strel nekoliko z leve strani pa je bil nenatančen.

Zadetek Nardina Mulahusejnovića:

Koprčani so sijajno odigrali končnico prvega polčasa, po kombinirani akciji je Nardin Mulahusejnović s 17 metrov z natančno odmerjenim strelom poslal žogo v levi spodnji kot Rozmana in izenačil na 1:1. Dosegel je svoj 14. gol sezone ter znova prevzel prvo mesto na lestvici strelcev v PLTS.

Le minuto kasneje je bil domači vratar znova na preizkušnji, z velikimi težavami je zaustavil strel Mulahusejnovića z roba kazenskega prostora.

Izbranci domačega trenerja Agrona Šalje so v drugem polčasu prevzeli pobudo in skušali doseči "gol odrešitve". V 58. minuti je Žan Benedičič izvedel prosti strel s 35 metrov z desne strani, žoga pa je zadela vratnico.

Gosti so se v nadaljevanju dobro branili. V 79. minuti so si priigrali lepo priložnost, zadetek rezervista Luke Vekića pa je po strelu z desetih metrov z refleksno obrambo preprečil Rozman.

Zadetek Ivana Božića:

Domači nogometaši so v končnici tekme vendarle dosegli zmagoviti gol. Po prekršku Gorana Jozinovića - ta je drugič na tekmi "porumenel" in zapustil igrišče - nad Kadušićem je glavni sodnik Slavko Vinčić pokazal na 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel Božić in Celjanom prinesel "tri zlata vredne točke".