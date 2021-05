Kidričani uresničili cilj, pomlajene Domžale do točke

Nogometaši Domžal in Aluminija so se v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Domžale : Aluminij 1:1 (0:0) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Vukan, Smej.

Strelca: 0:1 Đerlek (57.), 1:1 Vuk (86.). Domžale: Mihelak, Urbančič (od 82. Strajnar), Sikošek, Vuklišević, Ilenič (od 46. Adamov), Markuš, Pišek (od 73. Käit), Saitoski, Jakupović (od 60. Podlogar), Černe (od 60. Vuk), Kolobarić.

Aluminij: Janžekovič, Krefl (od 90. Ploj), Petek, Azemović, Bolha, Jakšić, Čermak, T. Pečnik, Đerlek (od 77. Pantalon), Flakus Bosilj, Kadrić. Rumeni kartoni: Markuš, Jakupović, Ilenič, Pišek; T. Pečnik, Petek, Pantalon.

Rdeči karton: /.

V Domžalah je Aluminij iskal dokončno potrditev obstanka v ligi, za kar bi bila dovolj točka. Na drugi strani pa so domačini bolj ali manj pogledovali proti torkovemu pokalnemu finalu med Olimpijo in Celjem, saj bi jim - kot četrtouvrščenim na lestvici - zmaga ljubljanske ekipe prinesla nastope v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni.

Aluminij, ki je igral brez kaznovanih Roka Prše in Nika Marinška, so tekmo v Domžalah začeli z dobro popotnico, saj so bili neporaženi na zadnjih petih preizkušnjah. Prav tako so bili zadovoljni tudi na koncu, saj so si s točko le zagotovili igranje v prvoligaški konkurenci tudi v prihodnji sezoni.

Prvi polčas ni postregel s posebej razburljivo predstavo, pravih priložnosti ni bilo, omeniti velja zgolj poskus Arnela Jakupovića z glavo v 30. minuti, ki pa je zgrešil cilj.

V 51. minuti je od daleč poskusil Marcel Čermak pri Aluminiju, toda Klemen Mihelak, ki je dobil tokrat priložnost med domžalskima vratnicama, ni imel težkega dela, tako kot po strelu Davida Flakusa Bosilja malce pozneje.

Zadetek Armina Đerleka:

V 57. minuti pa so Kidričani prišli do prednosti, v bližini gola je po podaji Nemanje Jakšića do strela malce z desne prišel Armin Đerlek in zadel za 1:0.

Nadaljevanje ni bilo posebej nabito z zanimivimi akcijami, v 84. minuti je Matej Podlogar poskusil z volejem s 13 metrov, a je za malo zgrešil cilj.

Zadetek Slobodana Vuka:

Natančnejši je bil Slobodan Vuk v 86. minuti, ko je z 20 metrov močno sprožil, žoga pa se je od vratnice odbila v gol za končnih 1:1.