Čestitke, Senijad Ibričić! Domžale imajo najboljšega v Sloveniji.

Kapetan Domžal Senijad Ibričić je najbolj prepričal stanovske kolege, trenerje, novinarje, navijače in ljubitelje nogometa. Namenili so mu največ točk v glasovanju za igralca sezone 2020/21 Prve lige Telekom Slovenije. Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine ni prvič prejel priznanja SPINS XI. Za najboljšega je bil proglašen že v sezoni 2017/18.

Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine, s katero je odpotoval celo na svetovno prvenstvo v Braziliji (2014), se pri 35 letih spogleduje z odločitvijo, ali bi še nadaljeval kariero. Sodeč po predstavah in pohvalah, ki si jih je prislužil v javnosti, bi lahko Senijad Ibričić nadaljeval kariero in še naprej nosil kapetanski trak pri Domžalah, s katerimi bi se lahko v tej sezoni uvrstil tudi v Evropo.

To bo odvisno od Olimpije, ki mora v torek v finalu pokala premagati Celjane. Ibričić bo stiskal pesti za zeleno-bele, tudi za Đorđeta Ivanovića in Timija Maxa Elšnika, najbližja zasledovalca v izboru najboljšega pod okriljem Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS).

Foto: SPINS

Dva izmed treh omenjenih sta uvrščena tudi v najboljšo enajsterico SPINS XI, v kateri je največ igralcev Domžal (4), s tremi se lahko pohvali Mura, dva ima Bravo, po enega pa Olimpija in Koper. Elšnik, kapetan Olimpije, ni v idealni enajsterici sezone, je pa bil izbran za najboljšega mladega igralca Prve lige Telekom Slovenije.

Foto: SPINS

Zaradi prekinitve tekmovalne sezone, ki je bila posledica ukrepov za zajezitev širjenja okužb z virusom Covid-19, je še drugič zapored odpadla prestižna prireditev Nogometna Gala SPINS XI, ki jo tradicionalno izvaja. Nagrade najboljšim nogometašem in trenerju sezone, so bile tako podeljene v sklopu tekem zadnjega kola Prve lige Telekom Slovenije. Za najboljšega trenerja je bil izbran Dejan Djuranović (Domžale), ki je rumeno družino popeljal do četrtega mesta in polfinala pokala.

Foto: SPINS

To je že 17. izbor najboljših nogometašev in trenerja sezone, ki ga izvaja SPINS. V tokratni izbor, so bili preko spletne platforme vključeni vsi nogometaši 1. SNL, več kot 800 nogometnih trenerjev, članov ZNTS, preko 50 novinarjev športnih redakcij večjih medijskih hiš in več kot 6400 navijačev. Za najboljše je bilo skupaj oddanih kar 7042 glasov.