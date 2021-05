Legendarni Albanec, zaljubljen v Maribor, bi privoščil obema

Kliton Bozgo, legendarni Albanec z velikim slovenskim srcem, dobro ve, kako je biti najboljši v Sloveniji. Prvak je postal tako z Mariborom kot tudi Olimpijo, na današnjem derbiju v Ljudskem vrtu pa bo stiskal pesti za vijolice. To pa še me pomeni, da ne bi naslova privoščil tudi Muri. Zlasti zaradi Anteja Šimundže, s katerim si je pred leti delil slačilnico …

Če bi lahko, bi danes Ljudski vrt pokal po šivih. Derbi med Mariborom in Muro bi potekal pred razprodanimi tribunami, tako pa si bo lahko dvoboj ogledalo 3.500 (zdravih) srečnežev. Maribor za naslov prvaka potrebuje le točko, Mura pa mora nujno osvojiti vse tri. ''Z Mariborom, mojim klubom, sem že bil v takšnem položaju. Ko smo postali prvaki leta 1999, smo v zadnjem krogu gostili Gorico. Takrat je bil poln stadion, zato mi je resnično žal, da danes ne morejo biti tribune povsem polne. Ravno danes, ko bi bil pravi spektakel. A kaj bi … Če smo celo sezono zdržali brez navijačev, lahko še to tekmo,'' je obujal spomine Kliton Bozgo, Albanec, ki je življenjsko srečo našel na Štajerskem in je še vedno zelo priljubljen med navijači.

Ante Šimundža je velik profesionalec

Legendarni napadalec, ki bo letos srečal Abrahama, si je priklical v spomin prizore iz 13. junija 1999, ko je Maribor v zadnjem krogu 1. SNL premagal drugouvrščeno Gorico (2:0) in postal prvak. Tudi takrat je bil vložek srečanja ogromen. Če bi vijolice izgubile, bi ostale brez naslova, Slovenija pa brez nepozabnega spomina na podvig Prašnikarjeve čete, ki se je le nekaj mesecev pozneje senzacionalno prebila v ligo prvakov.

Bozgo se je na tisti tekmi proti vrtnicam vpisal med strelce. Premagal je Boruta Mavriča, postavil končni rezultat in poskrbel za ogromno navdušenje polnega (še starega) Ljudskega vrta. Po tekmi je ''kanto'' dvignil kapetan Matjaž Kek, to je bila njegova zadnja tekma. Na njej pa je barve Maribora branil tudi Ante Šimundža, pozneje tudi zelo uspešen trener vijolic, ki pa danes prihaja na stadion pod Kalvarijo v povsem drugačni vlogi. Kot veliki tekmec. Kot edini protikandidat Maribora za osvojitev naslova. O njem ima Bozgo za povedati veliko lepega.

Ante Šimundža ima prelepe spomine na obdobje, ko je nosil dres Maribora oziroma bil njegov trener.

''Ante je mali otrok Maribora. Podaril mu je najboljša leta tako kot nogometaš kot tudi trener. Je pa Ante tudi profesionalec. In seveda bo dal vse od sebe, da bi bil z Muro prvak. Saj je bila Mura že dvakrat pokalna zmagovalka, naslov prvaka pa bi predstavljal smetano na torti. Zlasti za nadaljevanje njegove trenerske kariere. To pa zato, ker ni enako, če si prvak z Mariborom in Olimpijo ali pa s kom drugim. Maribor in Olimpija sta pri nas kot Real in Barcelona, vsi pa dobro vemo, od kod je v zadnjih letih prišla Mura. Iz tretje lige! Če bi bil Šimundža zdaj še prvak, bi bil to izjemen uspeh.''

Maribor ne bo čuval rezultata

Ko je Maribor prvič nastopil v ligi prvakov, je bil v konici napada prav Kliton Bozgo. Tako ga je na dvoboju z Laziem pokrival takratni zvezdnik italijanskega nogometa Alessandro Nesta. Foto: Reuters Kar zadeva potek srečanja, je Bozgo, ki bo stiskal pesti za Maribor, prepričan, da vijolice ne bodo čuvale rezultata. ''Obeta se taktično zelo zanimiva tekma. Komaj čakam, da vidim, kako se bosta odločila trenerja. Maribor zagotovo ne bo čuval rezultata, tudi Mura pa ne bo šla takoj od prve minute odprto po gol, ampak bo čakala na svoj trenutek. Čakala bo na priložnost, da reši tekmo v svojo korist. Tako eni kot drugi so res trdo garali, da so prišli do sem,'' nekdanji albanski reprezentant pojasnjuje, zakaj bosta ekipi po njegovem mnenju vstopili v srečanje nekoliko bolj zadržano in previdno.

Kdo pa bi lahko odločil srečanje? ''Nikoli ne veš. Mura ima ogromno razpoloženih igralcev, izpostavil bi zlasti Bobija (Luka Bobičanec, op. p.), Maribor pa ima na zadnjih treh tekmah gol razliko 6:0. Kot strelec je normalno najbolj nevaren Mlakar, a nikoli ne veš. Morda pa doseže zadetek branilec ali pa zvezni igralec iz kakšne prekinitve. Ali pa tako, kot je to počel Mitja Viler enkrat na leto. Tisto so trenutki, ki jih pomniš 50 let,'' pričakuje spektakel, na katerem se bodo dogajale nepozabne stvari.

Muri bi privoščil, da enkrat postane prvak

Kliton Bozgo je v karieri nosil tudi dres Mure. Foto: Vid Ponikvar Ko je bil Bozgo star 36 let in počasi zaključeval kariero, je oblekel tudi dres Mure. Nosil ga je v drugi ligi in se hitro prepričal v ljubezen, ki jo izkazujejo fanatični navijači Mure. ''Ta velika želja, klub, navijači, mesto … Zaslužijo si vse pohvale. Privoščil bi jim, da bi enkrat postali prvaki. V tej sezoni bi pohvalil igralce Mure, ki so konstantni celo leto. Igrajo zelo dober nogomet. Ker pa je tudi Maribor moj klub, privoščim enim kot drugim. Bo pa občinstvo plus za Maribor. Saj ste videli zadnjo tekmo med Muro in Domžalami, kako je z navijači takoj drugačen občutek. Igralci so imeli dodaten motiv. No, po drugi strani pa spet ne bo občinstvo odločilo dvoboja, daleč od tega. Odločilo bo tisto, kar se bo dogajalo na zelenici,'' je prepričan strelec 109 prvoligaških zadetkov v Sloveniji.

''Navijal bom za Maribor, bom pa vesel tudi, če zmaga Mura. Ker če bo tako, bo Mura zasluženo prvak, saj je pokazala zelo lep in dober nogomet,'' bo v vsakem primeru dobre volje, saj bo naslov prvaka osvojil eden od njegovih nekdanjih klubov.