Pomurkam že osmi naslov, Olimpiji sladka zmaga #foto

Igralke ŽNK Nona Pomurje so državne prvakinje v nogometu. Po dvoboju zadnjega kroga, v katerem so v Gornji Radgoni izgubile proti Olimpiji (0:2), so prejel pokal za naslov državnih prvakinj. Najboljše v Sloveniji so že osmič, to je v zgodovini državne samostojnosti uspelo le še ŽNK Krka.

V derbiju 21. kroga 1. SŽNL sta se v Gornji Radgoni spopadli ekipi Pomurja in Olimpije. Ljubljančanke so bile boljše z 2:0, zadetka sta dosegli Izabela Križaj in Barbara Kralj, in prekinile niz zaporednih 17 zmag Pomurk v prvi ligi. Če bi državne prvakinje dobile tudi tekmo zadnjega kroga, bi končale tekmovanje s stoodstotnim izkupičkom, saj bi v 18 tekmah osvojile kar 54 točk. Tako so jih v šampionski sezoni 2020/21 osvojile 51 in prehitele Ljubljančanke, ki so jih s 16 zmagami in dvema porazoma zbrale 48.

Fotogalerija s tekme, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Pomurke so po tekmi prejele pokal za državne prvakinje, predal jim ga je podpredsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Dejan Germič.

Najboljša ženska slovenska kluba se bosta ponovno pomerila že v torek, ko se bosta v Kopru udarila za pokalno lovoriko.