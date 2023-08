Prekmurke branijo dvojno krono, a želi jo tudi Olimpija #video

V soboto se s tekmo med prvakinjami ŽNK Mura Nona in ŽNK Ljubljana začenja 32. sezona prve slovenske ženske nogometne lige. Kapetanka prvakinj Špela Kolbl sporoča, da je ekipa res dobro pripravljena na novo sezono, v kateri želijo ubraniti dvojno krono in se dokazati tudi v Evropi. Ostale so sicer brez reprezentantke Kaje Korošec, ki je bila v prejšnji sezoni motor ekipe. Njihove prve izzivalke ŽNK Olimpija Ljubljana bodo prvo tekmo igrale v nedeljo z ŽNK Drava Ptuj. Nedavno so z mesta predsednika Olimpije odstavili Milana Mandarića.

V novi sezoni bo v ženskem članskem tekmovanju igralo devet ekip, novinca v tekmovanju sta ŽNK Gažon in ŽNK Drava Ptuj. Naslov prvakinj brani ŽNK Mura Nona, ki je v pretekli sezoni osvojila dvojno krono. Tudi letos bosta v vsakem krogu na sporedu po dva prenosa – eden na Planet 2 (v soboto ob 16.30 dvoboj med Muro in Ljubljano), drugi pa na spletni strani nzs.si.

Prekmurke so v pretekli sezoni osvojile dvojno slovensko krono. Foto: Grega Valančič/Sportida V taboru prvakinj so pred sezono doživeli precej sprememb, ambicij pa niso menjali. Po sedmih letih se je v klub vrnil 59-letni trener Bojan Jančar. Pomurke so bile z njim petkrat zaporedoma državne prvakinje, štirikrat so osvojile pokal, prebile so se v šestnajstino finala lige prvakinj. V ekipi so štiri nova imena. Noelle Vilčnik je povratnica, iz Olimpije je prišla Sara Adam, v napadu je novinka Nikolina Plavšić iz Srbije, nazadnje pa so v kader dodali še ukrajinsko vezistko Jano Malahovo. Od Mure so se poslovile Kaja Korošec (Francija), Anja Eferl (Španija), Tija Šoštarič Karič (Avstrija), Kaja Horvat in Margita Vasovič.

"Prvi vrhunec v tem delu prvenstva je igranje kvalifikacij za ligo prvakinj, kjer si želimo, da bi odigrali na najvišji mogoči ravni in se prebili v sklepne boje. Kar pa zadeva tekmovanja v 1. SŽNL, se zavedamo, da je prvenstvo lažje osvojiti, kot pa ga ubraniti, vendar menimo, da smo dobro pripravljeni, in z optimizmom zremo v prihajajoče prvenstvo," pred začetkom sezone pravi trener Jančar.

Foto: Grega Valančič/Sportida A dvojno krono želi tudi Olimpija Ljubljana. Trener Zlatko Gabor lahko po novem računa na trojico Maša Osojnik, Maja Madon in Laura Šenk, ki so prišle iz Radomelj. Ekipo so zapustile srbska vratarka Jovana Petrović, grška napadalka Tatiana Georgiou, poljska bočna igralka Agnieszka Jedrzejewicz in domača reprezentantka Manja Rogan, ki odhaja v tujino.

"Dekleta so pridna, delovna, prisotne je nekaj utrujenosti. Odšlo je nekaj izkušenih igralk, ekipo smo pomladili z dobrimi slovenskimi, tehnično in taktično podkovanimi igralkami. Seveda se vsi v klubu zavedamo, da bo težko, da bodo nihanja in pritiski. Pri dekletih vidim, da so lačna zmag. Cilj je še vedno isti: dvojna krona. Hvala upravnemu odboru in predsedniku Borisu Snedcu, da nam omogočajo vrhunske pogoje za delo," pa je pred začetkom nove sezone povedal trener Gabor.