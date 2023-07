Konec druge Olimpijine zgodbe – Mandarić razrešen

"Po dolgem in skrbnem razmisleku smo se odločili, da bo od zdaj naprej naš klub vodil mag. Boris Snedec," je v sporočilu za javnost zapisal upravni odbor ŽNK Olimpija Ljubljana. "Zamenjava predsednika je bila neizogibna za zaščito nadaljnjega delovanja kluba in njegovega razvoja, zato smo z mesta predsednika razrešili dosedanjega predsednika g. Milana Mandarića." Razlogov za razrešitev ne navajajo.

Februarja lani je takole MIlan Mandarić postal predsednik ŽNK Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida Milan Mandarić, sicer nekdanji predsednik in mecen NK Olimpija, je predsednik ŽNK Olimpija oziroma "direktor ekonomata", kot se je izrazil, postal februarja lani. Boris Snedec se je takrat umaknil z mesta predsednika na mesto podpredsednika, zdaj pa znova postaja predsednik. "Je idejni oče, ustanovitelj, mecen in tudi prvi predsednik kluba. Njegovo vodenje bo v prihodnje še bolj osredotočeno na razvoj igralk, podporo mladim talentom ter krepitev povezav z lokalno skupnostjo in sponzorji," so še zapisali pri ŽNK Olimpija.

"Prevzemanje vloge predsednika tega čudovitega kluba je zame izjemna čast in odgovornost. S tem mandatom prinašam predanost, strast in zavezanost k razvoju ženskega nogometa ter krepitvi našega kluba na vseh področjih," pa pravi Snedec. ŽNK Olimpija od leta 2018 čaka na svoj tretji naslov državnega prvaka. V zadnjih letih je primat v Sloveniji prevzel ŽNK Mura Nora (prej imenovan ŽNK Pomurje). "Naša vizija je postati prepoznaven in uspešen klub, kjer se vsaka igralka razvija in uresničuje svoj potencial."

Podpora slovenskim reprezentantkam

Novi predsednik ŽNK Olimpija je podprl slovenske nogometašice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prva poteza novega predsednika nogometašic Olimpije je podpora slovenskim igralkam ob pozivu zamenjave selektorja slovenske reprezentance Boruta Jarca in njegovega štaba. "S spoštovanjem želim izraziti svojo popolno podporo vsem vam, ki se odločate spregovoriti o nepravilnostih in težavah, s katerimi se spopadate v svetu nogometa. Vaš pogum in odločnost pri opozarjanju na te težave sta izjemno pomembna in koristna za izboljšanje razmer ter zaščito pravic vseh igralk in igralcev." V sporočilu za javnost je še zapisal: "Vsi si zaslužimo okolje, kjer se lahko vsakdo počuti varno, podprto in spoštovano."