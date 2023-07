Članice slovenske ženske nogometne reprezentance so pred dnevi v odprtem pismu za javnost opozorile na slabe razmere v reprezentanci, slabe odnose, tudi psihično nadlegovanje, ter zahtevale zamenjavo selektorja Boruta Jarca in njegove ekipe. Pri NZS so se odzvali z besedami, da ne bodo dovolili, da bi igralke ali kdorkoli drug odločal o izbiri in načinu dela strokovnega vodstva in kontinuiteti dela v reprezentanci, saj sprejemanje teh odločitev ni v njihovi pristojnosti. Dodali so še, da ima selektor njihovo podporo in proste roke pri izbiri ekipe. V soboto so se članice odzvale z novo izjavo, v kateri so med drugim zapisale, da ne razumejo, kako jim NZS ne stopi v bran, in da stojijo za svojimi trditvami.

Slovenske reprezentantke so pred dvema dnevoma v pismu za javnost izpostavile vrsto težav znotraj reprezentance, izpostavile so predvsem slabe razmere in medsebojne odnose na reprezentančnih zborih in treningih, opozorile na po njihovem mnenju neprofesionalno vodenje tekem in priprave nanje, alkohol, prikrivanje okužb z novim koronavirusom, psihično nadlegovanje in maltretiranje, ponižujoče obravnavanje glede telesne teže ...

Pri NZS so se na pismo odzvali z besedami, da ne bodo dovolili, da bi igralke ali kdorkoli drug odločal o izbiri in načinu dela strokovnega vodstva in kontinuiteti dela v reprezentanci, saj sprejemanje teh odločitev ni v njihovi pristojnosti. Prav tako ne bodo dovoljevali poskusov kakršnegakoli vplivanja ali pritiskov kateregakoli posameznika ali skupine pri sprejemanju odločitev v povezavi z reprezentanco. Dodali so, da bodo z vso skrbnostjo, resnostjo in odgovornostjo obravnavali vse izpostavljene razloge in okoliščine, ki jih igralke navajajo v odprtem pismu, a hkrati opozorili, da se pogledi na te dogodke lahko razlikujejo oziroma različno interpretirajo. Ob tem so še dodali, da ima selektor podporo vodstva NZS ter proste roke pri izbiri strokovnih sodelavcev.

Nogometašice želijo zamenjavo selektorja Boruta Jarca in njegove ekipe. Foto: Vid Ponikvar

"Razmere in pogoje dela večkrat prenesle NZS, a niso bili pripravljeni prisluhniti"

Danes so se na pismo NZS z izjavo odzvale članice reprezentance, želijo si, da bi jim NZS stopila v bran, ob tem pa ponavljajo, da stojijo za svojimi besedami. Njihovo izjavo si lahko preberete v nadaljevanju.

"V zadnjih nekaj letih, ko je globalni razvoj ženskega nogometa v strmem porastu, smo se članice ženske nogometne A reprezentance vedno zavzemale in borile za izboljšanje pogojev na domačih tleh. Razmere, pogoje dela in medsebojne odnose navedene v odprtem pismu smo že večkrat poskušale prenesti vodstvu Nogometne zveze Slovenije (NZS), a nam niso bili pripravljeni prisluhniti.

Po prebranem medijskem odzivu NZS na naše odprto pismo smo osuple, da ne stopijo v bran igralkam, tistim zaradi katerih ženski nogomet v Sloveniji sploh obstaja. Ne glede na odnos Nogometne zveze, igralke ostajamo enotne, ne popuščamo in trdno stojimo za svojimi trditvami.

Vsakič znova ponosno zastopamo našo državo in smo z vsem srcem predane svojemu delu ter zastavljenim ciljem. Zato verjamemo, da si zaslužimo boljše pogoje in profesionalen odnos vodstva.

Hvala za podporo!

Vaša ženska nogometna A reprezentanca."

Pod izjavo, ki so jo na družbenem omrežju objavile tako v angleškem kot slovenskem jeziku, je podpisanih več kot 30 imen.