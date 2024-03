Za ljubitelje golov: na 16 tekmah kar 125 golov

Nogometašice Mure None so redni del ženskega prvenstva končale brez poraza in le z enim neodločenim izidom. Na 16 tekmah so dosegle kar 125 golov, v zadnjem krogu so z 10:0 premagale Dravo Ptuj. Že po devetih minutah igre so vodile s 3:0. S tremi goli sta se izkazali Špela Kolbl in Lea Dolinar, dva, in sicer prva dva, je dosegla Neli Hofman.

Drugouvršena Olimpija je v 18. krogu odpor Radomelj Medex strla v drugem polčasu. Po prvem je vodila z 2:1, po drugem pa prišla do zmage 4:1. Trikrat se je med strelke vpisala Sara Makovec. Primorje Gaia Naturelle je s 7:0 ugnalo zadnjeuvrščeni Gažon, ljubljanski obračun med Krimom in Ljubljano pa je bil zaradi močnega deževja odpovedan.

Liga z devetimi klubi se po 16 odigranih tekmah zdaj deli na ligo prvakinje in ligo za obstanek. Prve štiri klube tako čaka še šest odločilnih tekem.

1. SŽNL, lestvica po rednem delu:



1. Mura Nona 15 zmag, 1 remi, 0 porazov, gol razlika 125:4, 46 točk

2. Olimpija Ljubljana 40

3. Ljubljana 33

4. Radomlje Medex 26

5. Primorje Gaia Naturelle 22

6. Cerklje 18

7. Drava Ptuj 10

8. Krim 5

9. Gažon 4