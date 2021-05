Vrtnice so se poslovile z zmago v režiji 17-letnika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši CB24 Tabora Sežane so v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Gorici z 0:1 (0:0).

CB24 Tabor Sežana : Gorica 0:1 (0:0) Stadion Rajka Štolfe, gledalcev 200, sodniki: Glažar, Gabrovec, Vojska.

Strelec: 0:1 Ljutić (62.) CB24 Tabor Sežana: Rener, Ristić, Nemanič, Ovsenek, Salkić, Makoumbou, Tolić (od 54. Sever (od 74. Specogna)), Grobry (od 69. Krivičić), Briški (od 55. Aliaj), Djalo, Ndzengue (od 73. Agnoletti).

Gorica: Sorčan, Ljutić, T. Kavčič, Tomiček, M. Kavčič (od 63. Baruca), Mavretič, Nkama, Kačinari (od 86. Mlinarič), Hodžić, Colley (od 45. Velikonja), Vipotnik (od 75. Oyewusi). Rumena kartona: Ovsenek; Nkama.

Rdeči karton: /.

V Sežani maloštevilni gledalci na tribunah niso videli ravno blesteče predstave ekip, ki sta že imeli zapečateni usodi za prihodnjo sezono. Tabor si je po končnem šestem mestu še tretjo sezono zapovrstjo zagotovil status prvoligaša, medtem ko se štirikratni državni prvaki kljub zmagi v zadnjem krogu po zadnjem mestu drugič v dveh letih poslavljajo od elite.

Domači, pri katerih ni igral kaznovani Denis Kouao, so bledo odprli dvoboj, nekoliko podjetnejši pa so bili sprva Goričani. Streli obeh tekmecev niso bili ravno natančni, še najbližje pa je bil uspehu v 32. minuti Aldair Djalo. Toda že sam je slabo streljal, dovolj dobro pa je posredoval Grega Sorčan v goriških vratih in preprečil vodstvo domačih.

Dve minuti kasneje se je v priložnosti po izgubljeni žogi Tabora znašel Lamin Colley, a je dobro posredoval branilec Marko Ristić za kot Gorice.

Goričani so nato poskusili še prek Žana Vipotnika, ki pa je iz zahtevnega položaja v 36. minuti zgrešil cilj z desne strani, Til Mavretič pa je od daleč minuto kasneje streljal slabo in ni ogrozil Ariana Renerja v vratih domačih.

Prvo ime domačih je bil zagotovo Aldair. Poskusil je s kar sedmimi streli, a je bil vselej nenatančen ali pa mu je poskuse ubranil Sorčan. V 42. minuti je z leve strani za malo zgrešil, v drugem polčasu pa je v 58. minuti kot najnižji na igrišču dobil skok, a žogo poslal prek gola.

Zadetek Roka Ljutića:

Gorica je do vodstva nato prišla v 62. minuti, ko je po podaji iz kota svoje čuvaje in nepazljivega Renerja preskočil debitant, komaj 17-letni Rok Ljutić. Domači so nato še enkrat vse moči usmerili v napad, najbližje izenačenju pa je bil dvakrat Aldair. Po slalomu v 71. minuti je iz bližine branil Sorčan, v 85. minuti pa je zadetek 29-letnemu krilnemu nogometašu iz Gvineje Bissau preprečila še obramba Gorice.

V zaključku tekme sta do priložnosti na drugi strani iz protinapada prišla še rezervista Etien Velikonja in Mathias Oyewusi, a je Rener njuna poskusa ubranil, rezultat pa se nato ni več spremenil na zadnji tekmi Sežancev in Goričanov v sezoni 2020/21.