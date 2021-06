Srbski zvezdnik prvič vodil Olimpijo in izkusil nov začetek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so odigrali prvo od predvidenih petih pripravljalnih tekem. V ponedeljek so na Kodeljevem remizirali proti prvaku Azerbajdžana Neftčiju (1:1), na vročem stolčku zmajev pa je debitiral Srb Savo Milošević. Oba zadetka sta bila dosežena že v uvodnih dveh minutah, za Olimpijo je zadel v polno Črnogorec Mihailo Perović, zeleno-beli dres pa sta nosila tudi dva igralca na preizkušnji.

Manj kot mesec dni po zmagi Olimpije nad Celjem (2:1), s katero so si zmaji zagotovili pokalni naslov, Goran Stanković pa se podpisal pod lovoriko, je ljubljanski klub odigral novo srečanje. V tem obdobju se je spremenilo veliko stvari. Na položaju glavnega trenerja je sledila odmevna menjava, saj je Stankovića, ki se vrača k delu z mlajšimi kategorijami, zamenjal Savo Milošević. Nekdanji zvezdnik srbskega in evropskega nogometa se je prvič na klopi Olimpije, s katero je na uvodnih pripravah na Bledu, predstavil na prijateljski tekmi proti Neftčiju.

Edini zadetek za Olimpijo je dosegel Mihailo Perović, ki v tej sezoni ne bo več sodeloval z Đorđem Ivanovićem. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski pokalni zmagovalec in prvak Azerbajdžana, ki se v teh dneh pripravlja v Kranjski Gori, sta se udarila v Ljubljani. Na Kodeljevem, kjer je srečanje potekalo brez prisotnosti gledalcev, sta se razšla brez zmagovalca (1:1), oba zadetka pa sta padla že v uvodnih dveh minutah!

Tomić že zaigral, Srb in Hrvat na preizkušnji

Tomislav Tomić se je vrnil v zmajevo gnezdo po enoletni izkušnji v Avstriji. Foto: Urban Urbanc/Sportida Milošević se je odločil za začetno enajsterico Vidmar, Ratnik, Korun, Boakye, Andrejašič, Ostrc (danes je praznoval 19. rojstni dan), Pungaršek, Kurež, Sešlar, Perović in Petrov. Azerbajdžanski prvak je mrežo Nejca Vidmarja, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z Olimpijo, zatresel že ob koncu prve minute, a to Ljubljančanov ni preveč zmedlo. Že v naslednjem napadu je po podaji Svita Sešlarja zadel v polno Črnogorec Mihailo Perović in poravnal na 1:1. V 31. minuti je mladi zvezni igralec Svit Sešlar, sicer sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Simona Sešlarja, zatresel okvir vrat, v drugem polčasu pa je Milošević preizkusil na delu povsem drugačno enajsterico.

Zamenjal je postavo, za Olimpijo so zaigrali Frelih, Delamea Mlinar, Matić, Fink, Pavlović, Zeljković, Tomić, Elšnik, Vombergar, Bosić in Baskera. Tako je prvič po vrnitvi v Ljubljano za Olimpijo zaigral nekdanji kapetan Tomislav Tomić. Vrste zeleno-belih je nedavno zapustil Đorđe Ivanović, vrzel v napadu pa bi lahko kmalu zapolnil njegov rojak Sava Pavlov. 23-letni srbski napadalec se od leta 2018 dokazuje v Belgiji, pred tem pa je branil tudi barve Partizana. Zdaj je na preizkušnji v Sloveniji, podobno velja tudi za 21-letnega hrvaškega branilca Mislava Matića, ki je nazadnje igral v Ukrajini. Pavlov je igral v prvem, Matić pa v drugem polčasu.

Savo Milošević je pred prihodom v Ljubljano nazadnje vodil beograjski Partizan. Foto: Sportida

Po Mariboru, Muri in Domžalah je v ciklus pripravljalnih tekem vstopila še Olimpija, četrti slovenski predstavnik v evropskih tekmovanjih. Izbranci Sava Miloševića se bodo v soboto predstavili proti moskovskemu Lokomotivu, nato pa bodo do začetka nove sezone odigrali še prijateljske tekme proti prvaku BiH, Borcu iz Banja Luke, beograjskemu Čukaričkemu in izraelskemu Ashdodu, s katerim se bodo pomerili 10. julija.