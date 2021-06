Domžale zmagale po preobratu, Ibričić zapravil 11-metrovko

Deset slovenskih prvoligaških klubov se pripravlja na novo sezono, ki se bo začela sredi julija. Do takrat bodo odigrali še ogromno pripravljalnih tekem. V četrtek so bili na delu Domžalčani, ki so se pomerili s prvakom Azerbajdžana Neftčijem in zmagali 2:1. Za rumeno družino sta v polno zadela Benjamin Markuš in Žiga Repas, kapetan Senijad Ibričić pa je v zaključku dvoboja zapravil 11-metrovko. Domžalčani so tako v tretji pripravljalni tekmi le dočakali prvo zmago.