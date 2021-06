Nov remi Mure, najstnik Partizana se je znesel nad Koprom

V sredo so bili na delu trije slovenski prvoligaški klubi. Prvak Mura je remiziral z Vojvodino (1:1), ki je pred dnevi v Ljudskem vrtu proti Mariboru izgubila z 1:4, Koper je v Kidričevem izkusil moč beograjskega Partizana (0:3), ki je nedavno gostoval v Fazaneriji in remiziral z Muro, Aluminij pa je ostal praznih rok na gostovanju pri drugoligašu Nafti (2:3).

V Prekmurju vse bolj razmišljajo o zgodovinski tekmi, prvi tekmi Mure v kvalifikacijah za ligo prvakov proti Shkendiji. Trener Ante Šimundža išče zadnje odgovore na vprašanje, s katero zasedbo se zoperstaviti prvakom Severne Makedonije. Morda jih je dobil po današnji pripravljalni tekmi z Vojvodino. Prekmurci so v začetku leta že nadigrali Novosadčane. Na pripravah v Turčiji so zmagali kar s 5:1. Tokrat se je srečanje, odigrano je bilo v Gornji Radgoni, končalo brez zmagovalca.

Črno-beli so podobno kot na zadnjem srečanju s Partizanom (2:2) dobili prvi polčas, v katerem so nastopili v udarni postavi, nato pa je srbski tekmec izenačil. Šimundža se je odločil za začetno postavo Obradović, Maruško, Gorenc, Karničnik, Šturm, Horvat, Kouter, Kous, Bobičanec, Mandić in Klepač, Muro pa je v vodstvo v 32. minuti popeljal kapetan Žiga Kous. Podajo je prispeval Nino Kouter, tekmeci iz Novega Sada pa so izenačili v 74. minuti.

𝐕 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐚𝐣𝐢 𝐯𝐬𝐭𝐨𝐩𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐳𝐚 𝐭𝐞𝐤𝐦𝐨 𝐌𝐮𝐫𝐚 - 𝐒̌𝐤𝐞𝐧𝐝𝐢𝐣𝐚!



Še malo pa se bo začelo. Kvalifikacije za ligo prvakov prvič v zgodovini prihajajo na Fazanerijo! Imetniki sezonskih vstopnic imajo prednost in popust.



Več: https://t.co/UFUqVbtnZp#čarnobejli pic.twitter.com/yUBD46TRQj — NŠ Mura (@nsmura_ms) June 29, 2021

Danes so se predstavili tudi nogometaši Aluminija. Gostovali so pri drugoligaški Nafti v Lendavi in na srečanju pred praznimi tribunami izgubili z 2:3. Prvi polčas so izgubili z 0:2, nato zaostajali že z 0:3, do konca srečanja pa z dvema zadetkoma, dosegla sta jih David Flakus Bosilj in Tilen Pečnik, le nekoliko popravili vtis.

Kraj druge pripremne utakmice FK Partizan - FK Koper, konačan rezultat je 3:0, strelci su bili Marko Milovanović u 41. i 57. minutu i Danilo Pantić u 78. minutu⚫️⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/9v5ySpfv1a — FK Partizan (@FKPartizanBG) June 30, 2021

Ko je Aluminij izgubil v Lendavi, sta se ravno na ''njegovem'' glavnem igrišču v Kidričevem merila Koper in Partizan. Kanarčki, ki so poleti močno prevetrili zasedbo, vodi pa jih Zoran Zeljković, so nastopili v začetni postavi Golubović, Palčič, Žužek, Jelić Balta, Viler, Ahmetaj, Guberac, Vešner Tičič, Krajinović, Barišić in Mulahusejnović. Do 41. minute ni bilo zadetkov, najlepšo priložnost za Primorce pa je zapravil najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije v prejšnji sezoni Nardin Mulahusejnović. Nato so Beograjčani povedli. Mladi, komaj 17-letni Marko Milovanović, je bil zelo razigran, dosegel je dva zadetka, na koncu pa so črno-beli zmagali s 3:1. Partizan je konec prejšnjega tedna gostoval v Fazaneriji in remiziral z Muro.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 2. julij Tabor – Radnički Niš (Srb/1)

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje – U Craiova 1948 (Rom/1) 7. julij Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)

Datum Tekma Strelci (za Aluminij): 19. junij Aluminij : Šampion Celje (Slo/3) 3:0 Sagadin, Bizjak, Kofi 25. junij Aluminij : Puskas Akademija (Mad/1) 0:1 / 26. junij St. Pölten (Avt/1) : Aluminij 0:2 Čermak, Flakus Bosilj 30. junij Nafta (Slo/2) : Aluminij 3:2 Flakus Bosilj, T. Pečnik 3. julij Aluminij – Uta Arad (Rom/1) 9. julij Aluminij – Rogaška (Slo/2) 10. julij Aluminij – Slaven Belupo (Hrv/1)