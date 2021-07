Celjani ponižali hrvaškega velikana, sanjski debi Medveda

Slovenski prvoligaški klubi se pripravljajo na začetek sezone. Celjani so po odličnem drugem polčasu nadigrali splitski Hajduk kar s 3:0, dvakratni strelec Žan Medved pa je v obračunu napadalcev zasenčil Jana Mlakarja, poletnega novinca v vrstah Dalmatincev. Sežančani so v Kidričevem napolnili mrežo madžarskega prvoligaša ZTE (4:1), dva zadetka je dosegel slavljenec Fahd Ndzengue, ki danes praznuje 21 let.

Slovenski prvak Mura je ta teden že odigral evropsko tekmo, Maribor in Domžale jo bodo v četrtek, preostali prvoligaški klubi pa igrajo pripravljalne tekme.

Medved debitiral in navdušil

Celjani, ki so v poletnem prestopnem roku zelo aktivni in so igralski kader okrepili s številnimi (mladimi) novinci, so v sredo v prijateljskem obračunu ugnali splitskega Hajduka (3:0). Vse zadetke so dosegli v drugem polčasu. V prvem, ki je potekal v hudi pripeki, so barve slovenskih prvakov iz sezone 2019/20 branili Rozman, Mittendorfer, Zaletel, Kadušić, Kerin, Šporn, Vrbanec, Kuzmanović, Begić, Sokler in Božić, v nadaljevanju pa so zaigrali še Raduha, Flis, Burin, Koritnik, Brecl, Rorič, Ajhmajer, Novak, Jakobsen, Žižek in Medved.

V vrstah Celjanov je tako debitiral mladi slovenski reprezentant Žan Medved, ki se v Celju dokazuje kot posojeni napadalec Slovana iz Bratislave. Korošec je navdušil, mrežo hrvaškega velikana je po atraktivnih strelih zatresel v 52. in 73. minuti. "V drugem polčasu je prišla do izraza tista kvaliteta, ki jo zagotovo premoremo in mislim, da smo ob tem zasluženo zmagali," je po prijateljskem srečanju, ki si ga je ogledalo okrog 750 gledalcev, povedal trener Celja Agron Šalja.

Piko na i odličnemu drugemu polčasu gostiteljev je z zadetkom za 3:0 v 89. minuti postavil Amadej Brecl. Pri Celjanih je nekaj minut zaigral tudi najnovejši poletni novinec Danec Adam Jakobsen, pri Splitčanih pa je nastopil Jan Mlakar. Slovenski reprezentant se je Dalmatincem pridružil prejšnji teden, v nedeljo debitiral v belem dresu ob zmagi nad solunskim Arisom (3:1), tokrat pa bi mogel biti zadovoljen niti s svojo predstavo kot tudi končnim rezultatom, kjer je Hajduk doživel visok poraz, sploh prvi, odkar se pripravlja v Sloveniji.

Sežančani so se v sredo nameravali pomeriti z beograjskim Partizanom, a se je zaradi zdesetkanosti kadra pri srbskem velikanu spremenil načrt. Dvoboj s črno-belimi je odpadel, Kraševci pa so se v Kidričevem pomerili z madžarskim prvoligašem ZTE.

Sežančani so v Kidričevem madžarsko mrežo zatresli kar štirikrat. Foto: Vid Ponikvar

Tabor je zmagal s 4:1, med strelce so se vpisali Aldair Djalo, Dino Stančić in Gabonec Fahd Ndzengue, ki je na dan srečanja dopolnil 21 let. Češnjice bodo pripravljalno obdobje sklenile v soboto proti primorskemu sosedu iz Nove Gorice.

Mladi ljubljanski klub Bravo, ki je v prejšnji sezoni osvojil peto mesto in poskrbel za največji uspeh, je v torek remiziral z madžarskim prvoligaškim klubom MTK (1:1). Mrežo tekmeca iz Budimpešte je v Kranjski Gori v 20. minuti zatresel Martin Kramarič, trener Dejan Grabić pa je ob koncu najtežjega dela pripravljalnega obdobja zadovoljno sporočil, da je konkurenca znotraj ekipe velika. Ljubljančani bodo konec tedna gostovali na Hrvaškem, kjer se bodo pomerili s HNK Gorica.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 3. julij Tabor : Radnički Niš (Srb/1) 4:5 Ndzengue 2, Stančić, Briški 7. julij Tabor : ZTE (Mad/1) 4:1 Ndzengue 2, Aldair, Briški 10. julij Tabor - Gorica (Slo/2)

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje : U Craiova 1948 (Rom/1) 0:0 / 7. julij Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 3:0 Medved 2, Brecl 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)