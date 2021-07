Žan Medved prihaja v Celje

Na posodo s Slovana iz Bratislave v knežje mesto prihaja mladi napadalec Žan Medved. Eden glavnih razlogov za prihod slovengrajčana na stadion Z'dežele je tudi trener moštva Agron Šalja, ki člana slovenske reprezentance do 21 let, ki je letos nastopala na domačem evropskem prvenstvu, tudi zelo dobro pozna.

22-letnik je v celjski klub prišel kot posojen igralec s strani Slovana iz Bratislave. "Občutki so zelo dobri, vesel sem, da sem se uspel dogovoriti z NK Celje in upam, da so vsi ljudje v klubu zadovoljni z mojim prihodom," je Medved povedal za klubsko spletno stran. Napadalec je tudi mladinski reprezentant Slovenije, izkušnje pa je v zadnjih letih nabiral predvsem v tujini. "Zaradi svojih izkušenj v tujini upam, da bom mladim fantom v ekipi znal pomagati, če bodo pomoč iskali. Prepričan sem, da imajo veliko kvalitete, saj drugače ne bi bili tukaj."

Žan Medved je novi napadalec pri NK Celje!



“S trenerjem se dobro poznam, to je bil tudi eden izmed ključnih razlogov, da sem sprejel ponudbo NK Celje. Klub je po meni pokazal največjo željo izmed vseh, zato nisem imel nobenih pomislekov.”



Dobrodošel Žan! pic.twitter.com/kYBt7AMJsP — NK Celje (@NKCelje) July 3, 2021

Za prihod v NK Celje se je odločil predvsem zaradi trenerja, saj ga že dobro pozna. "S trenerjem se dobro poznam, to je bil tudi eden izmed ključnih razlogov, da sem sprejel ponudbo NK Celje. Ko sva se pogovarjala, mi je predstavil vizije kluba in njegove cilje. Ni skrivnost, da so me želeli tudi drugi klubi v Sloveniji, ampak sam pri sebi in skupaj z mojo ekipo smo se odločili, da je Celje prava destinacija."

Pomembno vlogo pri odločitvi pa je igrala tudi vizija kluba: "Po prihodu v klub, so mi bili predstavljeni jasni cilji. Odkrito lahko povem, da sem s Slovanom osvojil dve prvenstvi in ne vidim razloga, zakaj letos z NK Celje ne bi napadal prvega mesta. Vem kakšna je bila prejšnja sezona in zavedam se, da takšne sezone pridejo, ampak tukaj sem zato, da pomagam klubu uresničiti zastavljene cilje."