Olimpija izgubila proti Srbom, Austria se je znesla nad Koprom

V nedeljo sta bila izmed slovenskih prvoligaških nogometnih klubov na delu Olimpija in Koper. Ljubljančani pod vodstvom Sava Miloševića še naprej ostajajo brez zmage. Tokrat so ostali praznih rok proti tretjemu najmočnejšemu srbskemu klubu Čukarički (1:2). Sladkosti zmage še vedno ni občutil tudi novi trener Kopra Zoran Zeljković. Primorci so v Avstriji doživeli visok poraz proti dunajski Austrii (0:4).

Mura, Maribor in Domžale, ki jih čez nekaj dni že čaka evropska premiera v sezoni 2021/22, so že sklenili pripravljalne nastope. Muro čaka zgodovinsko dejanje, prva tekma v kvalifikacijah za ligo prvakov, že v torek, ko bodo gostovali pri prvaku Severne Makedonije, Maribor in Domžale pa bosta v četrtek na domačih zelenicah pričakala tekmeca iz Armenije oziroma Luksemburga.

Tretja pripravljalna tekma zmajev

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je pred dnevi prisostvoval žrebu 1. SNL. Foto: Urban Meglič/Sportida Četrti slovenski udeleženec evropskih tekmovanj, ljubljanska Olimpija, bo v Evropo vstopila pozneje, saj bo začela v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo (22. julija). Zato bodo zmaji do začetka 1. SNL odigrali še nekaj pripravljalnih tekem. V nedeljo so se tako pomerili s srbskim prvoligašem Čukaričkim, ki ga novi trener zmajev Savo Milošević pozna zelo dobro, saj se je z njem večkrat meril kot trener beograjskega Partizana.

Olimpija je izgubila z 1:2, srbski prvoligaš pa je zmagoviti zadetek z bele točke dosegel v tretji minuti sodnikovega podaljška. Zeleno-beli so prvi polčas odigrali v postavi Vidmar, Gliha, Boakye, Korun, Delamea, Tomić, Elšnik, Ostrc, Nukić, Sešlar in Petrov ter prvi polčas izgubili z 0:1. Na preizkušnji pri ljubljanskem klubu se nahaja nekdanji mladi reprezentant Erik Gliha, ki je nazadnje igral v Ukrajini.

V drugem polčasu so zmaji zaigrali v postavi Vidovšek, Gliha (od 73. Fogec), Delamea (od 62. Ratnik), Korun (od 73. Šme), Andrejašič, Elšnik, Ostrc, Boakye, Nukić (od 73. Bončina), Tomić (od 73. Kapun) in Sešlar (od 62. Suljanović). V 49. minuti je prvi zadetek za Olimpijo dosegel poletni novinec Mustafa Nukić, v prejšnji sezoni najboljši asistent Prve lige Telekom Slovenije (Bravo). Uspešno je izvedel kazenski udarec, dosojen po prekršku nad Antoniom Mlinarjem Delameo.

Zmaji so v zaključku srečanja prejeli zadetek z bele točke in izgubili proti FK Čukarički. #verjamemvzmaje pic.twitter.com/OiLuwnmPHP — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 4, 2021

Gostje iz Beograda, ki so v 79. minuti zatresli okvir vrat, so na stadionu ŽAK prišli do zmage v sodnikovem podaljšku.

Zeleno-beli tako pod vodstvom Miloševića še naprej ostajajo brez zmage. Najprej so remizirali s prvakom Azerbajdžana Neftčijem (1:1), nato doživeli hud poraz z moskovskim Lokomotivom (1:6), dvoboj proti prvaku BiH Borcu iz Banjaluke pa je odpadel.

Avstrijske vijolice nadigrale kanarčke

Danes so bili na delu tudi nogometaši Kopra. Podobno kot Olimpija so neuspešno lovili prvo zmago v novem ciklusu. V Avstriji, dvoboj je bil odigran v Hermagorju, kjer se je pred leti dokazoval nekdanji slovenski reprezentant Sebastjan Cimirotić, so doživeli hud poraz z dunajsko Austrio. Vijolice so zmagale s 4:0, že po prvem polčasu pa vodile s 3:0.

Koprčani so si v prejšnji sezoni zagotovili obstanek v druščini najboljših šele v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani so tako proti enemu izmed najbolj slovitih avstrijskih klubov, ki ga v zadnjem času pestijo finančne težave, izkusili nemoč. Nogometaši Kopra pod vodstvom novega trenerja Zorana Zeljkovića, ki je na Bonifiko iz Novega mesta pripeljal tudi najboljšega strelca druge lige, Jamajčana Anthonyja Kaheema Parrisa, tako še naprej čakajo na prvo zmago.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 3. julij Tabor : Radnički Niš (Srb/1) 4:5 Ndzengue 2, Stančić, Briški

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje : U Craiova 1948 (Rom/1) 0:0 / 7. julij Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)