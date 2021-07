Mladi up Olimpije se je preselil na Kras

Nogometaši Aluminija, ki so se nazadnje okrepili s 25-letnim Hrvatom Tinom Martićem, se bodo danes ob 19. uri pomerili z romunskim tekmecem.

Na delu bodo tudi nogometaši Tabora, ki jih ob 18.30 v Čatežu ob Savi čaka obračun s srbskim prvoligašem Radnički Niš. Iz sežanskega kluba so še sporočili, da so podaljšali sodelovanje s Francozom Antoinom Makoumboujem do junija 2023. Sežančani so predstavili novo poletno okrepitev, iz Ljubljane je prišel 18-letni zvezni igralec Adrian Zeljković, ki je v prejšnji sezoni za zmaje v 1. SNL zbral štiri nastope.

✍️ | Druga okrepitev poletnega prestopnega roka je 18-letni vezni igralec, Adrian Zeljković, ki v Sežano prihaja iz NK Olimpija.#welcomeADRIAN#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/TkzAlRQTBj — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) July 3, 2021

V Posavju bodo danes tekmo odigrali tudi nogometaši Radomelj. V Brežicah, kjer so v petek premagali istoimenskega drugoligaša s 3:1, jih čaka tekma s hrvaškim prvoligašem Slaven Belupo. Pri klubu iz Koprivnice je v prejšnji sezoni vlogo pomočnika trenerja opravljal nekdanji up slovenskega nogometa Sandro Bloudek, ki pa po novem sodeluje z Darkom Milaničem na Cipru, kjer sestavlja strokovni štab Pafosa. Radomljani so se nedavno okrepili z vratarjem.

Pridružil se jim je 27-letni Darko Marjanović, ki je v prejšnji sezoni nastopal za Gorico, nogometno pot pa je začel v novomeški Krki. ''Vesel sem prihoda v enega izmed stabilnih in ambicioznih klubov. Začutil sem priložnost za novo poglavje v življenju, da si tako jaz kot klub zagotovimo obstanek v prvi ligi. Od sebe pričakujem maksimum na treningih in čim manj prejetih zadetkov," je povedal po sklenitvi sodelovanja z Radomljami.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 - poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 3. julij Tabor – Radnički Niš (Srb/1)

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje : U Craiova 1948 (Rom/1) 0:0 / 7. julij Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)