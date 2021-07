Prekrasna novica za NK Maribor, nov preobrat Domžal in podvig Brava

V petek so se na pripravljalnih tekmah predstavili štirje slovenski prvoligaški nogometni klubi. Maribor je nadigral Beltince (4:1) in po osmih mesecih pozdravil vrnitev Nemanje Mitrovića, Domžale so po preobratu ugnali Šibenik (2:1), Bravo je v Avstriji prekrižal načrte moskovskemu Spartaku (2:2), Radomlje pa so bile boljše od drugoligaša iz Brežic.

Slovenski podprvaki Mariborčani, ki so v četrtek ostali praznih rok proti poljski Cracovii (1:3), so dan pozneje odigrali zadnjo pripravljalno tekmo pred evropsko premiero z armenskim Urartujem. Premagali so drugoligaša iz Beltincev, ki ga po novem vodi nekdanji slovenski reprezentant Damjan Gajser, brat dolgoletnega pomočnika trenerja Maribora Saše Gajserja, ki bo na Cipru sodeloval z Darkom Milaničem.

Rožmanova četa je zmagala s 4:1. Mariborčani so na pomožnem igrišču v Ljudskem vrtu zaigrali v zasedbi Bergsen, Mutavčić (od 60. Taylor), Martinović, Mitrović (od 46. Klampfer), Sikošek, Maher, Kronaveter (od 60. Obreht), Kotnik, Šturm (od 60. Bobarić), Matko (od 60. Guerrico) in Sirk (od 60. Tavares). Dva zadetka je dosegel poletni novinec Danijel Šturm, zaigral pa je tudi 21-letni Anglež Max Taylor. Je branilec, vrsto let je bil član Manchester Uniteda, a ni dobil priložnosti v prvi ekipi, ampak igral za mlajše selekcije rdečih vragov. Med strelce sta se vpisala še Andrej Kotnik in kapetan Marcos Tavares, za najlepšo novico pa je poskrbel nastop Nemanje Mitrovića, ki je tako zaigral na prvi tekmi Maribora po 7. novembru 2020.

Še en preobrat Domžal

Domžalčani so v četrtek po preobratu v Brežicah ugnali Tuzla City (3:2), dan pozneje pa so na domači zelenici ob Kamniški Bistrici "ponovili vajo". Hrvaški prvoligaš Šibenik je povedel z 1:0, a to izbrancev Dejana Djuranovića, ki so nastopili še v močnejši zasedbi kot dan poprej, ni oviralo do novega preobrata. Ob koncu prvega polčasa je izenačil Dario Kolobarić, v 57. minuti pa je zmagovalca odločil Arnel Jakupović.

🎟 | Vstopnice za prvo tekmo UEFA Conference League, ki bo odigrana prihodnji četrtek, so na voljo v NK BARu! #UECL



Predprodaja: 10 EUR

Na dan tekme: 15 EUR

Brezplačno (Imetniki kupljenih letnih vstopnic za sezono 2019/20 in 2020/21)



Več na: https://t.co/O2pAouKOYx pic.twitter.com/aF4zMvrQvE — NK Domžale (@NKDomzale) July 2, 2021

To je bila zadnja pripravljalna tekma rumene družine pred začetkom evropske sezone, ko bo 8. julija v Domžalah gostoval Swift Hesper iz Luksemburga.

Ljubljančani presenetili Moskovčane

Bravo se pripravlja v Kranjski Gori, v petek pa se je odpravil v Beljak, kjer se je pomeril z ruskim velikanom Spartakom iz Moskve. Mladi ljubljanski klub se ni ustrašil močnega tekmeca. Miha Kancilija je ob koncu prvega polčasa povedel Šiškarje v vodstvo, sledila sta zadetka Spartaka za preobrat Moskovčanov, a je Sandi Ogrinec pet minut pred koncem izenačil na 2:2.

Drugi zadetek Spartaka proti Bravu:

Not sure what's better, the goal or the backdrop 🤩pic.twitter.com/TZzGW08MUd — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 2, 2021

Radomljani so v petek premagali drugoligaša iz Brežic s 3:1. Za novopečene prvoligaše, ki bodo v soboto odigrali pripravljalno tekmo s hrvaškim prvoligašem Slaven Belupo, so zadeli v polno Andrej Pogačar, Anže Pišek in Gal Primc.

Sever odšel v Turčijo

Tabor iz Sežane, ki je danes sporočil, da bo mladi slovenski reprezentant Leon Sever nadaljeval kariero v Turčiji v dresu drugoligaškega kluba Manisa, bo na delu v soboto, ko se bo na Čatežu pomeril z Radničkim iz Niša.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 - poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 3. julij Tabor – Radnički Niš (Srb/1)

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje – U Craiova 1948 (Rom/1) 7. julij Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)