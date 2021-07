Dino Špehar se seli v Ljubljano

Iz ljubljanske Olimpije so sporočili, da se je ekipi pridružil hrvaški nogometaš Dino Špehar. S 27-letnim napadalcem so sklenili sodelovanje do junija 2023.

Nekdanji reprezentant hrvaških mladinskih selekcij je kariero začel v mladinski šoli Osijeka, pri katerem je tudi prvič zaigral v članski konkurenci. Leta 2011 je prestopil v Dinamo Zagreb, iz katerega je bil kasneje posojen v zagrebško Lokomotivo in Istro. Sledila je selitev v Split, od koder se je prvič preselil v tujino k romunskemu Cluju, v Romuniji je zaigral tudi za Concordio in Dunareo. Pred selitvijo na Slovaško k prejšnjemu klubu Sered je pol sezone preživel tudi pri albanskem Kukesiju, so novo okrepitev predstavili pri Olimpiji.

"Takoj, ko sem prišel v Ljubljano, sem spoznal, da je to prekrasno mesto. Na treningih sem spoznal soigralce ter osebje kluba in vsi so me zelo lepo sprejeli. Moji cilji so visoki, a osebne cilje vedno postavljam ob stran. Kot napadalec si seveda želim dosegati zadetke, ampak na prvem mestu je ekipa in ekipni uspeh. Prišel sem v velik klub, ki osvaja trofeje in upam, da bomo z dobrim delom letos prišli do novih lovorik," je za spletno stran kluba dejal Špehar.