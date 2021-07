Olimpija bogatejša za reprezentanta, prvaku BiH kar milijon evrov?

''Napočil je trenutek, da se preizkusim v močnejši ligi. V Olimpijo odhajam kot prvak. Upam, da bom osvajal lovorike tudi z njo,'' je pojasnil Almedin Ziljkić, zvezni igralec, ki najraje igra na levi strani in naj bi po navedbah banjaluškega kluba z zeleno-belimi podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

⚠️ZVANIČNO⚠️ Almedin Ziljkić je novi fudbaker Olimpije iz Ljubljane.



Potpisao je ugovor do ljeta 2023. godine uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. ✍



Sretno @dino_zilkic 🙋‍♂️ pic.twitter.com/LtA96T1ZPq — Premijer Liga BiH (@pl_bih) July 9, 2021

Ziljkić je barve Borca branil poltretje leto in si izbojeval status enega najbolj priljubljenih nogometašev. S prvakom Bosne in Hercegovine je pred dnevi nastopil na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov in doživel poraz na gostovanju pri romunskem CFR Cluj (1:3). Odigral je 74 minut, to pa je bil očitno njegov zadnji nastop za rdeče-modre, saj je njegov klub na uradni strani že postregel z izjavami tako nogometaša kot tudi vodstva kluba o tem, da bo nadaljeval kariero v Ljubljani.

Borac namerava z njegovim prestopom zaslužiti kar sedemmestno število evrov. Foto: Guliverimage

Z Borcem ga je vezala pogodba do junija 2022, tako da bi lahko prvak BiH, če se bodo uresničile vse napovedi o bonusih, postal bogatejši za okrog milijon evrov, so še zapisali pri najboljšem klubu iz BiH, ki je v dobrih poslovnih odnosih s predsednikom Olimpije Milanom Mandarićem. V pripravljalnem obdobju bi se morala kluba pomeriti na prijateljskem srečanju v Kranju, a je Borac po prihodu na prizorišče odklonil to možnost, saj ni hotel zaigrati proti pomlajeni zasedbi Olimpijo, katero je nameraval poslati na igrišče trener zmajev Savo Milošević.

Nogometaši Olimpije bodo v tej sezoni branili naslov pokalnega zmagovalca v Sloveniji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nekdanji zvezdnik srbskega in evropskega nogometa bo zdaj pri Olimpiji vodil tudi donedavnega člana Borca, sicer rojenega na tleh Srbije (Novi Pazar), ki pa je za reprezentanco Bosne in Hercegovine, od tam prihaja njegova žena, že zbral dva nastopa. Zaigral je proti Iranu in Nizozemski, zdaj pa je ocenil, da je napočil primeren trenutek za menjavo okolje. Slovensko prvenstvo šteje za močnejšega od tistega v BiH, čeprav je zanimivo, da je Olimpija v prejšnji evropski sezoni potegnila krajšo prav proti predstavniku BiH, Zrinjskemu iz Mostarja.