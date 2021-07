Ljubljenec navijačev Olimpije odšel daleč stran

Nogometaši Olimpije bodo v sezono 2021/22 vstopili brez obeh najboljših strelcev. Po Đorđetu Ivanoviću, ki se je preselil v Belorusijo, je zmajevo gnezdo zapustil še Andres Vombergar. Odpravil se je čez veliko lužo in pridružil mehiškemu prvoligašu Atletico de San Luis. ''S ponosom sem nosil ta dres. Olimpja bo zmeraj v mojem (zelenem) srcu,'' se je argentinski Slovenec poslovil od navijačev zeleno-belih, tem je s svojimi zadetki in prizadevnostjo prirasel k srcu.

Zeleno-beli pod vodstvom Sava Miloševića v novo sezono, ki jo bodo začeli 18. julija na gostovanju v Domžalah, vstopajo s prevetreno zasedbo. Največje spremembe je utrpel napad, v katerem ni dveh najboljših strelcev iz prejšnje sezone. Po Đorđetu Ivanoviću, ki se je preselil v Belorusijo in okrepil tamkajšnjega prvaka Šahtjar Soligorsk, je zmajevo gnezdo zapustil še Andres Vombergar.

Argentinski Slovenec kariere ne bo nadaljeval v Evropi. Vrača se na drugo stran velike luže, saj je sklenil sodelovanje z mehiškim prvoligašem Atletico de San Luis. ''Hvala, dragi navijači za vso podporo! Hvala vsem v klubu. S ponosom sem nosil ta dres. Olimpija bo zmeraj v mojem (zelenem) srcu. Srečno, vaš Vombi,'' se je prek Instagrama poslovil od navijačev, ki so ga kmalu po prihodu iz Buenos Airesa vzeli za svojega.

Olimpija v poletnem prestopnem roku: Prišli: Tomislav Tomić (Admira Wacker, Avt), Mustafa Nukić (Bravo), Sava Petrov (Westerlo, Bel), Tim Židan* (Nafta) Odšli: Đorđe Ivanović (Šahtjar Soligorsk, Blr), Andres Vombergar (Atletico de San Luis, Meh), Vujadin Savić* (APOEL Nikozija, Cip), Ante Ćorić* (Roma, Ita), Vitalijs Maksimenko (Lat) *konec posoje

Najbolj jih je navdušil z ogromno željo in ljubeznijo do zeleno-belega dresa, podpisal pa se je tudi pod številne pomembne zadetke, največjo težo je nosil tisti izpred treh let, ko je odločil zmagovalca na večnem derbiju v Ljudskem vrtu (3:2) in usmeril Olimpijo k naslovu državnega prvaka.

🇸🇮 ➡️ 🇲🇽

Hacemos oficial a un refuerzo más para el #Apertura2021 🏆



💣 ¡Bιeɴveɴιdo Aɴdréѕ Voмвerɢαr! pic.twitter.com/o22CZa8hZA — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 8, 2021

Vombergar je nosil dres Olimpije v dveh različnih obdobjih, vmes pa se dokazoval v ruskem prvenstvu pri Ufi, kjer pa ni igral toliko, kot je pričakoval. Za Olimpijo je zbral 71 nastopov in zabeležil 29 zadetkov ter 9 asistenc. ''Vombi, hvala in srečno!,'' mu je nogometni klub Olimpija, s katerim je pred poldrugim mesecem osvojil zadnjo lovoriko, postal je pokalni zmagovalec, zaželel veliko sreče v nadaljevanju kariere.