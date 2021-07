Anglež zadel za NK Maribor, ki je novo okrepitev našel pri Muri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani so le dan po zmagi nad Urartujem odigrali še eno tekmo, na kateri pa so dobili priložnost tisti, ki proti Armencem niso prebili na igrišču veliko minut. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Maribora so se le dan po evropski zmagi nad Urartujem pomerili še s tretjeligašem iz Slovenske Bistrice. Z ''rezervno'' postavo so zmagali s 5:2, dva zadetka pa je prispeval Danijel Šturm. Za vijolice je zadel v polno tudi Anglež Max Taylor, moštvu pa se je priključil tudi donedavni up Mure Aljaž Antolin. Kidričani so nadigrali Rogaško s 4:1. V soboto bo zelo pestro, na delu bodo Olimpija, Bravo, Tabor, Koper, Aluminij …

Mariborčani, ki so v četrtek začeli evropsko sezono z zmago nad armenskim Urartujem (1:0) v prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, so se naslednji dan na pomožnem igrišču v Ljudskem vrtu pomerili še s tretjeligašem iz Slovenske Bistrice. Trener Simon Rožman je namenil priložnost igralcem, ki so proti Urartuju vstopili v igro s klopi ali pa sploh niso igrali.

Mariborčani so že po štirih minutah vodili z 2:0, na koncu pa zmagali s 5:2 Mrežo Bistrice, ki jo je branil Jaka Dabanović, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Mladena Dabanovića, je najprej zatresel Danijel Šturm, nato pa je strelski prvenec dosegel še Max Taylor, Anglež na preizkušnji v Ljudskem vrtu. Prvič sta za Maribor zaigrala Hrvat Marko Alvir in pa mladi zvezni igralec Aljaž Antolin, ki se je v prejšnji sezoni dokazoval pri prvaku Mure, zdaj pa je tik pred uradnim prestopom k Mariboru.

Slovenski podprvaki so nastopili v postavi Bergsen (od 46. Pridgar), Mutavčić, Mitrović, Taylor, Sikošek (od 72. Obreht), Pihler (od 72. Klampfer), Kronaveter (od 46. Maher), Alvir (od 60. Antolin), Šturm (od 72. Guerrico), Matko (od 46. Kotnik) in Sirk.

Generalka Olimpije za novo sezono

V petek so bili dejavni tudi nogometaši Aluminija, ki so napolnili mrežo novopečenemu drugoligašu Rogaški (4:1). Kidričani se bodo predstavili tudi v soboto, ko bo na drugi strani stal Slaven Belupo iz Koprivnice.

Tako Aluminij kot tudi Bravo bosta imela v soboto opravka s hrvaškim prvoligašem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

To bo pester dan, kar se tiče nastopov slovenskih prvoligaških klubov. Olimpija se bo v generalki na novo sezono pomerila z izraelskim klubom Ashdod, ki je pred 15 leti v Evropi igral s Stojanovićevimi Domžalami in izpadel, drugi ljubljanski prvoligaš Bravo bo gostoval v predmestju Zagreba pri HNK Gorica, Tabor se bo pomeril s sosedi, s katerimi se je v prejšnji sezoni meril za točke, z drugoligaško Gorico, prevetreni Koper bo skušal doseči prvi zadetek v tem pripravljalnem obdobju proti hrvaškemu prvoligašu Istra 1961, slovensko-hrvaški dvoboj pa se obeta tudi med Aluminijem in Slaven Belupom.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 3. julij Tabor : Radnički Niš (Srb/1) 4:5 Ndzengue 2, Stančić, Briški 7. julij Tabor : ZTE (Mad/1) 4:1 Ndzengue 2, Aldair, Briški 10. julij Tabor - Gorica (Slo/2)

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje : U Craiova 1948 (Rom/1) 0:0 / 7. julij Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 3:0 Medved 2, Brecl 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)