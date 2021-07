Simon Rožman: Ni bilo vse idealno, a …

Tri tekme, tri zmage. Izkupiček slovenskih udeležencev na evropskih tekmovanjih v tej sezoni ostaja stoodstoten! Po Muri in Domžalah je tekmeca v Evropi z 1:0 odpravil še Maribor. S prevetreno postavo, v kateri ni manjkalo mladih in manj izkušenih igralcev, so vijolice doma strle odpor Urartuja in si zagotovile prednost pred povratno tekmo v Armeniji. ''Naredili smo prvi korak, s tem pa še ni nič odločenega,'' ostaja previden trener Simon Rožman.

Mariborčani imajo v tej sezoni v Evropi visoke cilje. Želijo se uvrstiti v skupinski del konferenčne lige, si napolniti klubsko blagajno in po dolgem času uživati v evropskih tekmah vsaj do zime. Če je mogoče soditi dan po jutru, so na dobri poti. Čeprav so se v novo sezono podali v prevetreni zasedbi, v kateri je poletni prestopni rok prečrtal marsikatero znano (in izkušeno) ime, odprl pa vrata mlajšim igralcev, ki jih slovenska javnost še ne pozna najbolje, so uresničili prvi cilj.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Uvodno tekmo, na drugi strani je stal armenski Urartu, so dobili z 1:0, pod zmagoviti zadetek pa se je po imenitni akciji Martina Milca in podajalca Rudija Požega Vancaša podpisal Nino Žugelj. Mladi zvezni igralec, ki je v prejšnji sezoni nabiral izkušnje pri ljubljanskem Bravu, je tako v četrtem nastopu za Maribor dočakal strelski prvenec, njegov trud pa je po tekmi pohvalil trener Simon Rožman.

Nino Žugelj je debitiral v mariborskem dresu v sezoni 2018/19, kjer je odigral 64 minut in zbral tri nastope v 1. SNL. Nato je nabiral izkušnje pri ptujski Dravi in ljubljanskem Bravu, letos pa podaljšal sodelovanje z Mariborom do leta 2023. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Od začetka priprav je zagrabil, vesel sem, da ga je nagradilo v najlepši obliki. Potencial nikoli ni bil vprašljiv, zdaj je v njegovi domeni, kako bo poskrbel za nadaljnji razvoj ob naši in pomoči izkušenejših soigralcev. V petek je nov trening, tekma je pozabljena, pred Ninom in vsemi preostalimi je še ogromno dela. Treba bo nadaljevati po naši poti,'' je 38-letni strateg, ki se je v četrtek prvič predstavil na mariborski klopi na evropski tekmi, poudaril, kako je pred njegovimi varovanci še ogromno dela, da bodo lahko zaigrali po najboljših željah strokovnega štaba.

"Fantje so se metali na glavo, gledalci so to prepoznali"

Vijolice so v novo sezono vstopile s tesno, a dragoceno zmago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vedel je, kaj prinaša prva tekma. Maribor je v pripravljalnem obdobju uigraval zasedbo, ki se je močno spremenila od tiste, katera je v prejšnji sezoni neuspešno naskakovala lovorike, v Evropi pa se spotaknila že na uvodni oviri (Coleraine).

''Prva tekma je bila v skladu s pričakovanji. Nasprotnik je bil trd, zgoščen, fantje so odgarali tekmo. Manjkala je kakšna ideja več ali boljši zaključek v zadnji tretjini, je pa bil odziv dober. Kar smo obljubljali, je bilo prisotno. Fantje so se metali na glavo, gledalci so to prepoznali. Zahvaliti se moramo navijačem, ki so bili potrpežljivi in nas nosili v trenutkih, ko nam ni vse steklo po željah. Ni bilo vse idealno, a je skupna ocena pozitivna,'' se je Rožman, ki je v prejšnji sezoni v Evropi popeljal Rijeko do skupinskega dela evropske lige, zahvalil občinstvu za glasno podporo. Njegovi varovanci, povprečna starost ekipe je bila le 24 let, v začetni enajsterici pa so bili kar trije najstniki, so jo potrebovali. Armenci so nekajkrat nevarno zapretili, a se je izkazal Ažbe Jug.

V Armenijo brez preračunljivosti

Po uvodni zmagi nad Urartujem (1:0) prevladuje v mariborskem taboru prepričanju, da bodo 15-kratni slovenski prvaki zmožni prihodnji četrtek v Armeniji ubraniti prednost in napredovati v 2. krog kvalifikacij za konferenčno ligo. ''Naredili smo prvi korak, s tem pa še ni nič odločenega. Če želimo priti do cilja, ne more biti preračunljivosti. Vsako tekmo je treba meriti na zmago, zdaj tudi ni več gostujočega zadetka, ki bi prinašal karkoli več,'' je opozoril na novo pravilo, ki bi v primeru, če bi na primer Urartu po 90 minutah vodil z 2:1 ali 3:2, srečanje prevesilo v podaljšek.

Vratar Urartuja je v Ljudskem vrtu klonil enkrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Mladcem zaupam, po drugi strani pa imamo tudi dovolj izkušenih fantov, ki lahko pomagajo v takšnih trenutkih. Videl se je osnovni obris, kar želimo početi,'' verjame, da je NK Maribor na dobri poti. V želji, da se Mariborčani čim bolje privadijo na vremenske pogoje, ki jih čakajo v vroči in soparni Armeniji, bodo na vzhod odpotovali že v torek, 48 ur pred dvobojem, ki lahko vijolice usmeri v 2. krog kvalifikacij. Tam bi jih čakal švedski Hammarby.