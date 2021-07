Pestra sobota, Olimpija končno zmagala pod vodstvom Miloševića!

Zmaji so dočakali prvo zmago pod vodstvom Sava Miloševića. Z 2:0 so premagali izraelski Ashdod, zadetka za zeleno-bele pa sta v začetnem delu drugega polčasa dosegla Hrvat Dino Špehar, ki se (podobno kot nekdanji mladi slovenski reprezentant Erik Gliha) nahaja na preizkušnji, ter Uroš Korun.

Fotogalerija s tekme med Olimpijo in Ashdodom, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Slovenski pokalni zmagovalec je nastopil v zasedbi Vidmar (od 66. Vidovšek), Boakye (od 75. Suljanović), Delamea Mlinar (od 46. Ratnik), Korun (od 87. Šme), Gliha (od 75. Pavlović), Ostrc (od 46. Kapun), Tomić, Elšnik (od 75. Knežević), Nukić (od 87. Petrov), Sešlar (od 58. Fink), Špehar (od 58. Kurež).

Dvoboj v Spodnji Šiški sta spremljala tudi donedavni članski trener Olimpije Goran Stanković in selektor mlade izbrane vrste Milenko Ačimović. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija, za dvoboj ni kandidiral reprezentant BiH Almedin Ziljkić, ki ga je Borac iz Banjaluke že preselil v Ljubljano, je tako v generalki pred začetkom prvenstvene sezone, ki jo bo začela prihodnji konec tedna na gostovanju v Domžalah, vknjižila prvo zmago.

Sobota je ponudila dva slovensko-hrvaška spopada. Sprva je bilo mišljeno, da bodo kar trije, a se je zdaj že tradicionalni spopad med Istro in Koprom prestavil na nedeljo. Sta pa bila v soboto na delo Bravo in Aluminij.

“Ekipa in trenerji so me hitro sprejeli medse in hvaležen sem za priložnost, ki mi jo je ponudil klub. Zame je podpis pogodbe za Bravo velik korak naprej in upam, da bom upravičil pričakovanja vseh vpletenih," je ob podpisu 2-letne pogodbe povedal Amar Memić. pic.twitter.com/gdBfP7dOH1 — NK Bravo (@NKBravo) July 10, 2021

Mladi ljubljanski klub Bravo se je v generalki za začetek prvenstva, v petek se bo v uvodnem dejanju sezone 2021/22 udaril z novopečenim prvoligašem iz Radomelj, izkazal. Gostoval je v predmestju Zagreba in z 2:0 premagal Gorico, ki je v prejšnji sezoni v hrvaškem prvenstvu osvojila peto mesto. Zadetka za rumene sta dosegla Miha Kancilija, ki je pred kratkim podaljšal zvestobo Šiškarjem, ter Hrvat Loren Maružin, najboljši strelec kluba v pripravljalnem obdobju. Bravo se je tik pred srečanjem okrepil tudi z Amarjem Memićem.

Aluminij je v dveh dneh odigral dve tekmi. V petek so s 4:1 premagali sosede iz Ptuja, nogometaše Drave, v soboto pa so izgubili v na gostovanju v Koprivnici proti Slaven Belupu z 1:3. Zadetek za Štajerce je na Hrvaškem dosegel Tilen Pečnik. Slaven Belupo je sicer v nedeljo odigral dve tekmi, dopoldan je ugnal Nafto iz Lendave s 5:3.

Sežančani so v sosedskem obračunu premagali Novogoričane. Foto: Vid Ponikvar

Tabor je bil v soboto z 2:0 boljši od Gorice, ki se pripravlja na drugo sezono v drugoligaški konkurenci, odkar je Slovenija samostojna država. V drugem polčasu sta v polno zadela Dino Stančić in Robert Čakš, zmaga Kraševcev pa bi bila lahko še izdatnejša, a je Fahd Ndzengue, najboljši strelec češnjic v pripravljalnem obdobju, v izdihljajih srečanja zapravil strel z bele točke.

V soboto so generalko za novo sezono odigrale tudi Radomlje. V Domžalah, kjer bodo uradno gostile tekmece v 1. SNL, so s 4:2 ugnale drugoligaša Ilirijo iz Ljubljane. Kar tri zadetke je dosegel Žan Nikolić, na seznam strelcev pa se je za rumene bojevnike vpisal še Mark Zabukovnik.

V nedeljo bosta izmed slovenskih prvoligaških klubov na delu Celje in Koper, uvodni trojček, ki nastopa v Evropi, Mura, Maribor in Domžale, pa v prihodnjih dneh čakajo že povratne evropske tekme. Slovenski klubi so bili na prvih uspešni, prav vsi so zmagali z 1:0 in si povečali možnosti za napredovanje.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 3. julij Tabor : Radnički Niš (Srb/1) 4:5 Ndzengue 2, Stančić, Briški 7. julij Tabor : ZTE (Mad/1) 4:1 Ndzengue 2, Aldair, Briški 10. julij Tabor : Gorica (Slo/2) 2:0 Stančić, Čakš

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje : U Craiova 1948 (Rom/1) 0:0 / 7. julij Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 3:0 Medved 2, Brecl 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)