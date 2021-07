Pri Bravu nov napadalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred začetkom nove sezone Prva liga Telemach je napad Brava okrepil tudi Amar Memić, ki je v pripravljalnem obdobju prepričal strokovni štab.



Mladi reprezentant BiH U19 in U18 je z NK BRAVO podpisal dveletno pogodbo, 💛💙 dres pa bo nosil najmanj do konca sezone 2022/23. pic.twitter.com/I3By0Gi1us — NK Bravo (@NKBravo) July 10, 2021

V minuli sezoni je v drugoligaški druščini v BiH dosegel pet golov in sedem asistenc na 27 tekmah, v preteklosti pa je igral tudi za izbrano vrsto Bosne do 18 let.

Pri Bravu so v zadnjem obdobju podaljšali pogodbo z Miho Kancilijo, v klub pa se je kot posojeni nogometaš vrnil tudi Mitja Križan, ki je sicer član belgijskega Lommela.

Bravo bo sezono v državnem prvenstvu začel v petek, 16. julija, proti Radomljam, novincu med prvoligaško druščino.