V Prekmurju se piše zgodovina

Mura v različnih klubskih preoblekah že dolgo razveseljuje ljubitelje nogometa v Prekmurju. Kot NK Mura, Mura 05 in NŠ Mura je pridobila že kar nekaj izkušenj z igranjem v Evropi, na Fazaneriji pa je za zdaj pričakala devet tekmecev. Po klubih iz Švice (Aarau), Litve (Žalgiris Vilna), Srbije (Bečej), Danske (Lyngby, Silkeborg in Aarhus), Latvije (Daugava), Izraela (Maccabi Haifa) in Nizozemske (PSV Eindhoven) bo v torek, 13. julija 2021, napočil čas za jubilejno deseto domačo evropsko tekmo v Murski Soboti.

Mura je nazadnje igrala evropsko tekmo v Fazaneriji pred slabim letom proti nekdanjemu evropskemu prvaku PSV Eindhoven. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na slovenskih tleh je v Evropi gostila še štiri tekmece, tista iz Azerbajdžana (Baku) in Bolgarije (CSKA Sofija) v Lendavi, dvojec iz Ukrajine (Arsenal Kijev) in Italije (Lazio) pa v Mariboru.

Če izločijo Makedonce, bodo odigrali v Evropi najmanj šest tekem

Matko Obradović je prejšnji teden blestel med vratnicama Mure v Skopju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V torek prihaja v Mursko Soboto Shkendija, prvak Severne Makedonije. Črno-rdeči so prejšnji teden ostali praznih rok proti Muri v prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov (0:1). Mura je tako pod vodstvom Anteja Šimundža led v kvalifikacijah za elitno tekmovanje začela zelo uspešno. Zmagoviti zadetek je z bele točke pred bolj ali manj praznimi tribunami stadiona v Skopju prispeval Luka Bobičanec, vratar Matko Obradović pa se je izkazal med vratnicama in ohranil mrežo nedotaknjeno.

Muro, trenutnega slovenskega prvaka, čaka torej v torek zgodovinski izziv. Prvič bo na Fazaneriji pričakal tekmeca v dvoboju, ki vodi do tako velikega tekmovanja. To bo prva tekma, povezana z ligo prvakov, ki bo odigrana v Murski Soboti. Črno-beli želijo s pomočjo zvestih navijačev ohraniti prednost iz Severne Makedonije in se uvrstiti v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov, s tem pa število letošnjih tekem v Evropi povečati na najmanj šest.

V Prekmurju vlada veliko zanimanje za ogled torkovega evropskega spektakla v Fazaneriji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''V Skopju smo iztržili dober rezultat, a moramo iti na tekmo, kot da se tista tekma sploh ni odigrala. Moramo pokazati svoje vrline, sploh doma. Verjamem v čim boljšo podobo na igrišču,'' pred povratnim dvobojem uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov razmišlja kapetan Alen Kozar. Povratnik v moštvo Mure, ki se je vrnil po poškodbi, opozarja, da bo treba biti v torek še bolj natančen v napadu kot prejšnji teden v Skopju, ko so slovenski prvaki zapravili kar nekaj zrelih priložnosti. ''Moramo biti bolj natančni in konkretni v napadu. To so evropske tekme, priložnosti ni veliko,'' poudarja 26-letni povratnik, ki računa na veliko pomoč navijačev, 12. igralca Mure.

Šimundža: Verjamem, da bodo navijači strpni

Ante Šimundža ima bogate izkušnje z vodenjem klubov v ligi prvakov. Foto: Vid Ponikvar V taboru Mure ima edini izkušnje z ligo prvakov trener Ante Šimundža. Če bi želeli črno-beli zaigrati med elito, bi morali v kvalifikacijah preskočiti štiri ovire. Prvo so že skoraj preskočili, saj so dobili dvoboj v Skopju z 1:0, zdaj pa jih čaka povratna tekma na domači Fazaneriji.

''Lepše je igrati pred polnim stadionom, pred svojimi navijači, kot pa v gosteh. Verjamem, da bodo navijači strpni, da bomo imeli pozitivno podporo, ki nam jo vedno dajo. Smo pa vendarle mi tisti, ki bomo poskušali na igrišču, oziroma moramo imeti samega sebe kot ekipo pod nadzorom,'' sporoča strateg Mure, ki je pred poldrugim mesecem popeljal črno-bele do zgodovinskega naslova državnega prvaka.

Na seznamu poškodovanih za povratno tekmo proti Shkendiji, ki napoveduje maščevanje za poraz v Skopju, je le Samsondin Ouro. Vsi preostali so pripravljeni za dvoboj, ki prinaša veliko. Zaradi novega pravila, saj zadetki v gosteh nimajo več dodatne vrednosti, bi se tekma, če bi Shkendija na primer po 90 minutah vodila denimo z 2:1 ali pa 3:2, prevesila v podaljšek. Zgodovinski praznik, prva nogometna tekma, povezana z ligo prvakov, ki jo bo gostila Fazanerija, se bo v torek začela ob 20. uri.