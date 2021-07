Štajerska loterija za mariborsko srečo

Zadnji nedeljski obračun v 1. SNL je postregel z zanimivim štajerskim derbijem med Celjem in Mariborom. Po preobratu so se na stadionu Z'dežele zmage s 3:2 veselili Mariborčani, ki so tako dosegli svojo 58. zmago na 116. tekmi proti Celju.

V Celju smo v nedeljo spremljali pravo poplavo. Tako v dobesednem pomenu kot v pomenu zadetkov na obeh straneh, saj sta jih ekipi skupaj dosegli pet. Že po štirih minutah tekme je bilo srečanje zaradi prevelike količine dežja in namočenega igrišča, ki ni bilo primerno za igro, prekinjeno, tekmo pa sta ekipi nadaljevali šele po dobre pol ure premora. Po nadaljevanju srečanja so se bolje znašli domači nogometaši, ki so v 21. minuti povedli po zadetku Žana Zaletela, vodstvo pa je še povišal Jon Šporn. Že pred koncem prvega polčasa je zaostanek na 1:2 znižal Gal Gorenak, na začetku drugega polčasa pa je prednost domačih izničil Nino Žugelj.

Ilija Martinović je zadel za zmago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Za popoln preobrat in prvo zmago Maribora v novi sezoni pa je v 72. minuti z glavo in pomočjo vratnice poskrbel Ilija Martinović. "V drugem polčasu so bile razmere na igrišču že veliko boljše, v prvem smo igrali preveč na silo. V drugem delu smo bili veliko boljši, pokazala se je tudi naša dolga klop in uspel nam je preobrat. Pokazali smo svoj pravi značaj in vesel sem, da nam je uspelo. Imamo mlado ekipo, ne bomo pa vedno le zmagovali, zato bi prosil navijače, da nas bodrijo tudi, ko nam ne bo šlo," je po tekmi dejal strateg Maribora Simon Rožman, ki tako kot njegov trenerski kolega na celjski klopi Agron Šalja po prekinitvi zaradi dežja ni hotel nadaljevati tekme. "Nismo si želeli igrati naprej, a takšna so pravila," je dejal Rožman.

"Sreča ni bila na naši strani"

Na drugi strani so bili Celjani po porazu razumljivo nekoliko razočarani, sploh po tem, ko so zapravili vodstvo z 2:0. "Škoda, da smo prejeli tisti prvi zadetek. Na takšnem igrišču je vsaka žoga, ki pade v 16-metrski prostor, nevarna in ravno to se je zgodilo. Maribor je bil srečnejši nasprotnik. Imeli smo tudi svojo prvo izkušnjo z VAR, zdaj nam to ni šlo na roko," je dejal Šalja, ki je imel v mislih predvsem situacijo iz drugega polčasa.

"Glave moramo dati gor, bilo je veliko dobrih stvari. Pri vseh treh zadetkih je bilo malce dekoncentracije, Mariborčani pa so znali to izkoristiti," je dejal Šalja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Begić je namreč že premagal Juga, na golovi črti pa je žogo ustavil Martin Milec. Sprva so sodniki dosodili najstrožjo kazen in Milcu pokazali rdeči karton, po pregledu z VAR pa so svojo odločitev spremenili, tako da ni bilo enajstmetrovke in izključitve. "Glave moramo dati gor, bilo je veliko dobrih stvari. Pri vseh treh zadetkih je bilo malce dekoncentracije, Mariborčani pa so znali to izkoristiti," je dejal Šalja, ki je prepričan, da je bila sreča tokrat na strani Maribora.

"Mislim, da bi, če bi zdržali do polčasa, tekmo dobili. Ob polčasu bi lahko vodili tudi z višjo prednostjo. Seveda bi se lahko to tudi spremenilo, a imel sem občutek, da smo bili boljši. Ta prvi mariborski zadetek je spremenil potek srečanja. Ob polčasu kljub temu med fanti nisem imel občutka, da bi jih ta zadetek ustavil in potolkel. To je preizkus zrelosti, ki ga moramo opraviti. Pozitivno moramo razmišljati za naprej in se pripraviti na naslednjo tekmo," je še dejal celjski strateg.

