Trije mladeniči ostajajo v vijoličastem

Anže Blagotinšek, Filip Rakita in Matic Košec bodo tudi v prihodnji sezoni igrali za rokometni klub Maribor Branik, so sporočili Mariborčani. Vsi trije so kot posojeni igralci Celja za Branik igrali že v prejšnji sezoni in v štajerski prestolnici izkoristili priložnost za dokazovanje.

Blagotinšek je v zadnji sezoni večinoma garal v obrambi in v štajerski prestolnici prav tako izredno napredoval, v naslednjem letu pa bo pridobljene izkušnje izkoristil za še en korak naprej v njegovi karieri: "Pri moji odločitvi je bilo ključnega pomena, da je klub dobro tehnično in strokovno podkovan in da dobro dela z mladimi igralci, kot sem sam. Cilji so, da se na sezono dobro pripravimo in jo odpremo kar najbolje ter na vsaki tekmi igramo na zmago. Upam, da se bomo skupaj borili in kot ekipa iz tedna v teden rasli."

Filip Rakita Foto: RK Maribor Branik Rakita, ki je bil tudi med kandidati za najboljšega mladega igralca sezone v ligi NLB, je sezono sklenil s 85 goli in na klubski lestvici zaostal samo za kapetanom Tadejem Sokom. S svojo hitrostjo, zagnanostjo, borbenostjo in odličnim razumevanjem igre bo tudi v novi sezoni zelo pomemben člen mariborske ekipe: "Še eno sezono ostajam v Mariboru z namenom, da si zagotovim ustrezno minutažo in ob tem prepotrebne izkušnje. Ob sebi bom imel dve vrhunski krili, od katerih se bom lahko še marsikaj naučil, to sta Simon Razgor in moj novi/stari trener Luka Žvižej. Lani sem odigral dobro sezono, vendar bi rad, da si letos postavimo višje cilje, to je boj za zlato sredino lestvice. Smo mlada ekipa in upam, da nam bo uspel korak naprej."

Matic Košec Foto: RK Maribor Branik Košec, ki je imel med sezono nekaj smole s poškodbami, je svoj talent dokazal že v prvih mesecih v dresu v Maribora. Nadarjeni levičar bo v prihodnji sezoni poskušal nadgraditi statistiko iz zadnje, tudi zanj pa smo prepričani, da bo zelo pomemben člen prve ekipe: "Za podaljšanje sodelovanja sem se odločil, ker verjamem da lahko doprinesem k dobrim rezultatom kluba. Pogoji za treniranje so odlični, s soigralci se razumemo, prav tako pa bo novi trener v ekipo prinesel nov zagon in se že veselim začetka priprav na novo sezono. V novi sezoni pričakujem spet zanimivo in napeto dogajanje v ligi NLB. Upam, da bomo tokrat lahko igrali pred gledalci in tako dobili tudi od navijačev dodatno podporo in motivacijo."