Med OI bo Mok vendarle dovolil tudi prikazovanje klečanja

Potem ko so prireditelji olimpijskih iger in Mednarodni olimpijski komite (Mok) doživeli kritike zaradi neprikazovanja podob športnikov, ki na olimpijskih tekmovanjih v znak protesta klečijo, so zdaj sporočili, da bodo tudi te slike vključili v pregled dogodkov in uradni slikovni material iger, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prvi dan tekmovanj v Tokiu - v nekaterih panogah so se predtekmovanja začela še pred uradnim začetkom iger - so v sredo v povzetku dogajanja na uradnih kanalih Moka in iger podobe športnic in športnikov, ki klečijo pred začetkom tekmovanj, manjkale. Zaradi tega so številni kritizirali prireditelje in Mok, slednji je zdaj sporočil, da ne bo več omejeval takšnih prizorov.

V znak protesta proti rasizmu oziroma v podporo gibanju za pravice temnopoltih so simbolično potezo klečanja pred tekmami uporabile ženske nogometne ekipe Velike Britanije, Čila, ZDA, Švedske in Nove Zelandije.

"Mok bo na svojim omrežjih in kanalih odslej prikazoval tudi takšne trenutke na olimpijskih tekmovanjih," so danes sporočili iz krovne športne organizacije.

Mok je nedavno sicer spremenil 50. člen svojega olimpijskega pravilnika, ki je predvideval prepoved izražanja političnih mnenj na olimpijskih tekmovanjih in podelitvah medalj. Po novem so poteze, kot so stisnjena pest ali klečanje pred tekmo, dovoljene na športnih terenih, ne pa tudi na zmagovalnem odru.