Na dan uradnega odprtja poletnih olimpijskih iger Tokio 2020 so organizatorji odkrili novih 19 primerov okužb z novim koronavirusom. Kot so objavili v današnjem dnevnem poročilu, gre za največji dnevni porast, odkar so 1. julija začeli beležiti koronske primere, povezane z OI. S tem se je število pozitivnih koronskih testov na OI povečalo na skupno 106. Koronski zaplet so doživeli tudi člani slovenske atletske odprave. Velike težave povzročajo visoke temperature in vlažnost, kar je na lastni koži občutila ruska lokostrelka.

Kot je v danes objavljenem dnevnem poročilu še objavil organizacijski odbor, so med pozitivnimi tudi trije športniki, ki pa ne prihajajo iz Japonske. Druge podrobnosti za zdaj niso znane, saj organizatorji ne omenjajo imen okuženih ali njihovih matičnih držav.

Slovenski trener označen za "bližnji stik"

Iz Olimpijskega komiteja Slovenije so sporočili, da je prišlo do zapletov, povezanih s covid-19, tudi pri prihodu slovenske atletske reprezentance, a je zaplet že delno rešen.

Slovenska atletska odprava je imela ob prihodu na Japonsko nekaj težav. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Včeraj pozno zvečer so na letališču Haneda pristali atleti, brez Šutejeve in Čeha, ki prideta kasneje. Eden od slovenskih atletskih trenerjev je bil prepoznan za t. i tesen stik, saj so bili na letalu, s katerimi so atleti pripotovali, nekateri potniki okuženi. Pred prihodom v olimpijsko vas bodo nekaj dni preživeli v aklimatizacijskem kampu v Nariti," so sprva zapisali pri OKS in dodali, da so slovenskim atletom dopoldne prepovedali trening, obiskali so lahko le fitnes center, popoldne pa so že lahko trenirali. Trener, ki so ga določili za 'bližnji stik', je še v postopku.

Rusinjo zdelali vročina in vlaga

Težav na Japonskem pa ne povzroča le koronavirus, pač pa tudi visoka vlažnost in visoke temperature. To je na lastni koži občutila ruska lokostrelka Svetlana Gomboeva, ki je v petkovih kvalifikacijah izgubila zavest in se zgrudila.

Svetlana Gomboeva je zavest izgubila ob koncu petkovih lokostrelskih kvalifikacij. Foto: Reuters

Kot so zapisali pri ruskem olimpijskem komiteju, je trener Stanislav Popov dejal, da je Gomboeva zavest izgubila kmalu po zaključku kvalifikacijskega kroga.

"Upamo, da bo z njo vse v redu. Ni zdržala celega dne v takšni vročini. V Vladivostoku, kjer smo trenirali, so bile temperature podobne, a svoje je tukaj naredila vlaga" je dejal Popov. Temperature v Tokiu so bile v času tekmovanja vseskozi nad 30 stopinj, okoli 33, poroča Reuters.

Gomobevi je s prizorišča pomagalo zdravniško osebje, po pisanju tujih medijev si je hitro opomogla.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Желаем здоровья и скорейшего выздоровления Светлане Гомбоевой



Во время олимпийской квалификации в стрельбе из лука нашей спортсменке стало плохо😔#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/ZYpHTGsfKZ — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 23, 2021

Prav zaradi visokih temperatur in vlažnosti so organizatorji nekatera tekmovanja, kot je maraton, iz Tokia prestavili v nekoliko hladnejši Sapporo.